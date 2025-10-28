Állomás a rövidpályás országos bajnokságra

A nemzetközi jelleget 8 román, 2 szerb klub képviselői biztosították, szűkebb pátriánkból pedig a Békéscsabai Előre Úszó Klub (29 induló), a Békési Úszóklub Egyesület (8), valamint a Gyulai Várfürdő (12) nevezte be sportolóit.

A vásárhelyi nemzetközi megmérettetésen sikeres csabai csoport. Fotó: BEÚK

Ami a legjobban a házigazdáknak, a rendező HÓD Úszó SE sportolóinak sikerült, hiszen nyolc arany-, két ezüst- és hét bronzéremmel zárták a szombati napot. A békéscsabaiak minden dicséretet megérdemelnek, ugyanis az éremtáblán a második helyen zártak, termésük öt arany-, öt ezüst- és egy bronzmedál volt. A békésieknek két arany és egy ezüst (ezzel hatodikok), a gyulaiaknak egy arany és három ezüst volt a napi mérlegük, amivel a táblázaton a tizedik helyen zártak.

A békéscsabai klub vezetőedzője, Szarvas János így értékelte a fiatalok teljesítményét: – A hódmezővásárhelyi versenyen ezúttal a gyerekek már százméteres távokon ugrottak vízbe, és mindannyian három különböző úszásnemben vállaltak rajtot. Egész nap nagyszerű hangulat, kitartás és küzdeni akarás jellemezte a csapatot. Voltak, akiknek még kicsit nehezebb volt megtalálni a helyes irambeosztást, de pontosan ezek a versenytapasztalatok visznek előre, és segítenek abban, hogy mindenki még magabiztosabb legyen a következő időszakban. Büszke vagyok rájuk, nemcsak az eredmények miatt, hanem azért is, ahogy egymást biztatták, támogatták.

A másik csabai tréner, Petróczki Zsombor pedig így foglalta össze tapasztalatait: – Csoportomat hat fiatal képviselte. Akadtak egészségügyi problémák, illetve az iskolai programok finoman fogalmazva sem segítettek, mégis kiváló formában versenyeztek, több egyéni, illetve egyesületi csúcsot döntöttek meg, és ranglistavezető időeredmények is születtek szép számmal. Külön kiemelendő, hogy a délutáni döntőkben minden esetben jobb időket úsztak, mint a délelőtti előfutamokban, ami jól mutatja fejlődésüket a versenyrutin és a koncentráció terén.

A gyulaiak mestere, Vass Gyula pedig így értékelt: – A verseny tökéletesen illeszkedett a decemberi rövidpályás országos bajnokságra, illetve az azt követő cikluszáróra való felkészülésbe. Most munkából érkeztünk Hódmezővásárhelyre, és ennek megfelelő idők is születtek. Bizakodva várom a hátralévő időszak versenyeit.

A nemzetközi verseny Békés vármegyei dobogósai

Békéscsaba: Nagy-Benedek Izabell (két arany). Perza Berta (egy arany, két ezüst). Petróczki Zsombor (egy arany, egy ezüst). Takács Botond (egy arany, két ezüst, egy bronz).

Békés: Metcalfe Rebecca (egy arany). Kendrella Bence (egy arany, egy ezüst).

Gyula: Abrudán Gábor (egy ezüst). Cseresznyés Petra (egy arany, egy ezüst). Szász Máté (egy ezüst).