Nagyokat dobtak a csabai atléták a Tisza-partján

A júliusi bergeni U23-as Európa-bajnokságon 15. helyezett Baukó Petra diszkoszvetésben győzött, súlylökésben pedig ezüstérmes lett. Csizmazia Áron nyakába mindhárom száma után érem került, aranyat kalapácsvetésben szerzett.

Csizmazia Áron kalapácsvetésben győzött

Fotó: Békéscsabai AC

A fiatal dobók közül Tadanaj Gréta az U18-as korosztályban súlylökésben és kalapácsvetésben is második, diszkoszban harmadik.

Békéscsabai dobogós eredmények: Női. Diszkosz: 1. Baukó Petra 48,00 m. Súlylökés: 2. Baukó Petra 12,45 m. U18. Súlylökés: 2. Tadanaj Gréta 10,05 m. Kalapács: 2. Tadanaj Gréta 36,56 m. Diszkosz: 3. Tadanaj Gréta 26,89 m.

Baukó Petra legerősebb számában, a diszkoszvetésben lett első

Fotó: Békéscsabai AC

Férfi. Kalapács: 1. Csizmazia Áron 41,15 m, 3. Kovács Róbert 36,13 m. Súlylökés: 2. Csizmazia Áron 14,65 m. Diszkosz: 3. Csizmazia Áron 44,60 m. U16. Kalapács: 3. Szabó Viktor 36,00 m.