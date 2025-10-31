2 órája
Nagy neveket utasított maga mögé a szarvasi tereplövész
Világ-, és Európa-bajnokokat is maga mögé utasított a szarvasi Sutyinszki István, Skycovban megrendezett szlovák nyílt hunter field target bajnokságon és a 4. helyen végzett.
Idén 5 országból 83 versenyző indult a vadregényes Skycovban (Kicő) megrendezett versenyen. Az open kategóriában 53-an neveztek, köztük több világ-, és Európa-bajnok is.
Elmondása szerint az első napon jobban ment a lövészet, mint remélte, mindössze 4 célt hibázott el az 50-ből, és aminek a legjobban örült, hogy az összes álló és térdelő célt lelőtte, így az első nap végén a 2. helyen állt.
– A második napon jött a felfelé lövés, amit nem tudok sehol gyakorolni, nem is ment jól, és sajnos egy álló célt is kihagytam, így a végére tizenegy hibám lett amivel visszacsúsztam a negyedik helyre. Vigasztal, hogy az összes világ-, és Európa-bajnok mögöttem végzett – számolt be a versenyről Sutyinszki István.