Nagy neveket utasított maga mögé a szarvasi tereplövész

Idén 5 országból 83 versenyző indult a vadregényes Skycovban (Kicő) megrendezett versenyen. Az open kategóriában 53-an neveztek, köztük több világ-, és Európa-bajnok is.

A dobogóról lecsúszott, de így sem lehet elégedetlen a szarvasi tereplövész

Elmondása szerint az első napon jobban ment a lövészet, mint remélte, mindössze 4 célt hibázott el az 50-ből, és aminek a legjobban örült, hogy az összes álló és térdelő célt lelőtte, így az első nap végén a 2. helyen állt.

– A második napon jött a felfelé lövés, amit nem tudok sehol gyakorolni, nem is ment jól, és sajnos egy álló célt is kihagytam, így a végére tizenegy hibám lett amivel visszacsúsztam a negyedik helyre. Vigasztal, hogy az összes világ-, és Európa-bajnok mögöttem végzett – számolt be a versenyről Sutyinszki István.