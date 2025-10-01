október 1., szerda

Labdarúgás

50 perce

Mutatjuk az eltiltott focisták névsorát

Címkék#fegyelmi határozatok#labdarúgás#piros lap#eltiltás

A sarkadi csapat négy bajnoki meccsen lesz kénytelen nélkülözni kapusát, akit a hétvégi, a 2–2-re végződött gerlai mérkőzés végén állított ki a játékvezető – derült ki az MLSZ területi igazgatósága hivatalos értesítőjéből, mely a fegyelmi bizottság keddi ülésének határozatait tartalmazza.

Bakulya Mihály
Ezek alapján Pribék Gergő Zoltán (Sarkad) 4, Bucsek László (Csorvás U19) és Szeles Zalán (Mezőkovácsháza U19) 3-3, Bíró Bertold (Lőkösháza), Bánfi Attila (Sárréti Gyöngyhalász U15), Harangozó Krisztián István (Orosháza), Cseke Csaba Sándor (Zsadány), Valyuch Alexander (Jamina SE) és Seprenyi Szabolcs (Vésztő U17) 1-1 soron következő bajnoki mérkőzést köteles kihagyni.
A Tótkomlósi TC edzőjét, Horváth Henriket 3 bajnoki mérkőzésre tiltottál el a kispad használatától.
Az egyesületek esetében a Dobozi SE és a Lőkösháza KSE 15-15 000, a Békésszentandrási HMSE és a Kaszaper SE egyaránt 12 500 forintot köteles befizetni játékosai színes lap gyűjteményéért.

 

 

