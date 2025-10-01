Mutatjuk az eltiltott focisták névsorát

Ezek alapján Pribék Gergő Zoltán (Sarkad) 4, Bucsek László (Csorvás U19) és Szeles Zalán (Mezőkovácsháza U19) 3-3, Bíró Bertold (Lőkösháza), Bánfi Attila (Sárréti Gyöngyhalász U15), Harangozó Krisztián István (Orosháza), Cseke Csaba Sándor (Zsadány), Valyuch Alexander (Jamina SE) és Seprenyi Szabolcs (Vésztő U17) 1-1 soron következő bajnoki mérkőzést köteles kihagyni.

A Tótkomlósi TC edzőjét, Horváth Henriket 3 bajnoki mérkőzésre tiltottál el a kispad használatától.

Az egyesületek esetében a Dobozi SE és a Lőkösháza KSE 15-15 000, a Békésszentandrási HMSE és a Kaszaper SE egyaránt 12 500 forintot köteles befizetni játékosai színes lap gyűjteményéért.