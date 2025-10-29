A Munkácsyban találkozott a sport és a kultúra

A közelmúltban a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület felnőtt csapat meghívást kapott a Munkácsy Mihály Múzeumba, amelynek október 28-án eleget is tudott tenni. A program kiváló alkalmat kínált egyrészt arra, hogy mind a légiósok, mind magyar játékosok megismerkedjenek a világszerte elismert festőművész, Munkácsy Mihály munkásságával, másrészt arra, hogy a csapat még jobban összekovácsolódjon az új szezon elején.

A BRSE csapata a Munkácsy Mihály Múzeumban

Fotó: BRSE/Máthé Csongor

A teljes felnőttcsapat ott volt a Munkácsy Mihály Múzeumban

A múzeumlátogatás azért is bírt komoly fontossággal, mert a klubnál szeretnék, hogy a játékosok minél inkább kapcsolódjanak a BRSE identitásához, az pedig külön öröm, hogy ezt a kultúra révén érhetik el, és mindig örömteli, amikor a sport és a kultúra találkozik.

A békéscsabai születésű Kertész Petra szerint nagyon jól fel lett építve az egész tárlatvezetés, nem volt túl sok az információ, a külföldiek is könnyen megértették, miről szól Munkácsy életműve.

– Mindenki nagyon élvezte, részletesen megnéztünk minden kiállított tárgyat. Jó, hogy kulturális közegben is együtt tudtunk lenni, fontos csapatépítő szerepe volt, de egyébként is mindenki el tud beszélgetni mindenkivel, és a pályán is látható, hogy mennyire egyben vagyunk.

Fotó: BRSE/Máthé Csongor

Orosz Bianka a nyáron költözött Békéscsabára és most ismerkedik a várossal:

– Örülök, hogy végig tudtuk nézni a teljes múzeumot és betekintést nyertünk Munkácsy Mihály életébe, valamit Békéscsaba történetébe. Hasznos volt a tárlatvezetés is, ahogy láttam, a külföldi játékosok is élvezték és érdekesnek találták.

Nagy Péter vezetőedző is kulturális, valamint csapatépítői szemszögből vett részt a programon, mert úgy látja, minden csapat (nem csak sport) életében fontos, hogy kiszakadjon a „szürke hétköznapokból”, kicsit belelásson a helyi kultúrába és közegbe.

Fotó: BRSE/Máthé Csongor

– Látszik, mennyi energia és gondolaterő ment bele az egész kiállításba. A lányok is várták ezt a napot, többen jártak már Budapesten a Szépművészetiben, szóval érdeklődnek a kultúra iránt, ezért is volt ez egy nagyon jó program. A csapat folyamatosan fejlődik, fiatal a keret, egyre jobban megismerjük egymást és saját magunkat, látjuk, mik az erősségek és miben kell fejlődni, ilyenkor pedig más aspektusból is megismerjük a másik érdeklődési körét, a világra való nyitottságát vagy a személyiségét. Itt is természetesen módon zajlottak a beszélgetések, semmi nem volt irányított, szóval jó a közösség, keresik egymás társaságát a lányok és nincsenek klikkek, amit jó látni.