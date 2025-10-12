október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Súlyemelés

1 órája

Mitykó Veronika tizenharmadik a vébén

Címkék#Mitykó Veronika#világbajnokság#súlyemelés#sport

Magabiztos versenyzéssel, hat jó kísérlettel, a 13. helyen zárt Mitykó Veronika szombaton, a norvégiai Fördében rendezett súlyemelő-világbajnokság +86 kilogrammos súlycsoportjában.

Gajdács Pál

A Békéscsabáról idén januárban távozó, ma a BKV Előre SC színeiben versenyző 25 éves Mitykó Veronika szakításban és lökésben is három jó kísérletet mutatott be, előbbiben 108 kilogrammal, utóbbiban 122 kilóval zárt, ami összetettben 230 kilogrammot jelentett, ezzel mindhárom országos alapcsúcsot jócskán megdöntötte. A B-csoportban a hetedik helyen végzett, összetettben 13. lett. 

Mitykó Veronika Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitánnyal Fotó: FB/Magyar Súlyemelő Szövetség

– Elértük, amiért jöttünk, ezt a helyezést előre aláírtam volna. Nem volt egyszerű évem, de ezt most odaraktuk rendesen, szóval elégedett és büszke vagyok! – nyilatkozta az NSO-nak Mitykó Veronika.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu