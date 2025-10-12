Mitykó Veronika tizenharmadik a vébén

A Békéscsabáról idén januárban távozó, ma a BKV Előre SC színeiben versenyző 25 éves Mitykó Veronika szakításban és lökésben is három jó kísérletet mutatott be, előbbiben 108 kilogrammal, utóbbiban 122 kilóval zárt, ami összetettben 230 kilogrammot jelentett, ezzel mindhárom országos alapcsúcsot jócskán megdöntötte. A B-csoportban a hetedik helyen végzett, összetettben 13. lett.

Mitykó Veronika Gyurkovics Ferenc szövetségi kapitánnyal Fotó: FB/Magyar Súlyemelő Szövetség

– Elértük, amiért jöttünk, ezt a helyezést előre aláírtam volna. Nem volt egyszerű évem, de ezt most odaraktuk rendesen, szóval elégedett és büszke vagyok! – nyilatkozta az NSO-nak Mitykó Veronika.