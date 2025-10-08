október 8., szerda

Koppány névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emlékezés

46 perce

Az alföldi táj mindig közel állt Mezey György szívéhez

Címkék#Békés megye#Dr Mezey György#foci#kapitány#emlék#gyász

Elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány. Kevesen tudják, hogy Mezey György Mezőberényben töltötte iskolás éveit. A neves szakember 2023-ban Békés vármegyébe látogatott, ahol falusi csapatok mérkőzéseit nézte meg.

Beol.hu

Dr. Mezey György, az eddigi utolsó magyar szövetségi kapitány, akinek vezetésével Magyarország labdarúgó-válogatottja világbajnokságon járt 1986-ban, Mexikóban. Két esztendővel ezelőtt Békés vármegyébe látogatott, ahol falusi csapatok mérkőzéseit nézte meg. Erről írt az Origónak korábban.

Mezey György emlékek Békés megyéből
Mezey György. Fotó: Nemzeti Sport

Mezey György tapasztalatokat gyűjtött a falusi futballéletről

A magyar szövetségi kapitány szívéhez közel állt Békés vármegye, Mezőberényben töltötte iskolás éveit. A falulátogatás első állomása Mezőberény volt. Akkoriban épp a Bozsik-torna zajlott, rengeteg lelkes diákkal. A rendezvény kiválóan megszervezett, jó hangulatú és felemelő élmény volt számára. Innen Békéscsabára utaztak tovább, ahol a Tóth Marci által életre hívott program mérkőzéseit nézték meg. Sérült fiatalok léptek pályára, és lenyűgöző, tiszteletet érdemlő küzdelmeket láthatott a nézőközönség. 

Ha lehetne, minden fiatal focistát elvinnék, hogy tanuljanak tőlük: hogyan lehet teljes szívvel, a játék iránti alázattal és örömmel futballozni. Ezek a fiatalok nemcsak ügyesen, hanem példamutató hozzáállással játszottak – egymást segítve, őszintén, szerényen és odaadással. Felüdítő volt figyelni őket a pályán. A végén megköszöntem nekik, amiért megmutatták, milyen az igazi, szívből jövő futball.

– mondta akkoriban Mezey György. Jó szívvel és szeretettel beszélt a vidéki fiatalokról.

Másnap Biharugrán folytatták a programot, ahol Geszt, Körösnagyharsány és a helyi csapat tornáját nézték meg. 

Olyan megható pillanatoknak voltunk tanúi, hogy bizony a szemem is könnybe lábadt. Képzeljenek el egy igazi alföldi tájat, amely Rózsa Sándor világát idézi: végtelen puszta, legelésző szürkemarhák, rackajuhok. A távolban, a pusztaszélen két magányos futballkapu áll – mintha csak a múlt üzenetét hordoznák. Rozsdás, porlepte, kopott fémszerkezetek, mégis mintha azt kiáltanák: élni akarunk!

– mesélt élményeiről a volt szövetségi kapitány.

Minden tornán a végén baráti vendéglátásban volt részünk – ízletes pörköltet, lecsót és friss kenyeret kaptunk, a házigazdák igazi, szívből jövő kedvességgel fogadtak minket. A szünetekben a gyerekek önfeledten futballoztak, a pálya szélén pedig anyukák és testvérek figyelték őket, karjukban a legkisebbekkel – igazi, meghitt falusi hangulat lengte körül az egészet.

A program zárásaként elmondta: 

A falusi futballvilág újra születésével együtt lehet csak teljes a kép, lehet a jövőbe mutatóan sikeres, döbbentem rá magam is. Így együtt lehet csak igaz, sportágam tartós felemelkedése, biztos jövője!

-írta az Origo.hu

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mint megírtuk elhunyt Mezey György, egy ország gyászolja. Nyugodjon békében!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu