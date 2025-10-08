Az alföldi táj mindig közel állt Mezey György szívéhez

Dr. Mezey György, az eddigi utolsó magyar szövetségi kapitány, akinek vezetésével Magyarország labdarúgó-válogatottja világbajnokságon járt 1986-ban, Mexikóban. Két esztendővel ezelőtt Békés vármegyébe látogatott, ahol falusi csapatok mérkőzéseit nézte meg. Erről írt az Origónak korábban.

Mezey György. Fotó: Nemzeti Sport

Mezey György tapasztalatokat gyűjtött a falusi futballéletről

A magyar szövetségi kapitány szívéhez közel állt Békés vármegye, Mezőberényben töltötte iskolás éveit. A falulátogatás első állomása Mezőberény volt. Akkoriban épp a Bozsik-torna zajlott, rengeteg lelkes diákkal. A rendezvény kiválóan megszervezett, jó hangulatú és felemelő élmény volt számára. Innen Békéscsabára utaztak tovább, ahol a Tóth Marci által életre hívott program mérkőzéseit nézték meg. Sérült fiatalok léptek pályára, és lenyűgöző, tiszteletet érdemlő küzdelmeket láthatott a nézőközönség.

Ha lehetne, minden fiatal focistát elvinnék, hogy tanuljanak tőlük: hogyan lehet teljes szívvel, a játék iránti alázattal és örömmel futballozni. Ezek a fiatalok nemcsak ügyesen, hanem példamutató hozzáállással játszottak – egymást segítve, őszintén, szerényen és odaadással. Felüdítő volt figyelni őket a pályán. A végén megköszöntem nekik, amiért megmutatták, milyen az igazi, szívből jövő futball.

– mondta akkoriban Mezey György. Jó szívvel és szeretettel beszélt a vidéki fiatalokról.

Másnap Biharugrán folytatták a programot, ahol Geszt, Körösnagyharsány és a helyi csapat tornáját nézték meg.

Olyan megható pillanatoknak voltunk tanúi, hogy bizony a szemem is könnybe lábadt. Képzeljenek el egy igazi alföldi tájat, amely Rózsa Sándor világát idézi: végtelen puszta, legelésző szürkemarhák, rackajuhok. A távolban, a pusztaszélen két magányos futballkapu áll – mintha csak a múlt üzenetét hordoznák. Rozsdás, porlepte, kopott fémszerkezetek, mégis mintha azt kiáltanák: élni akarunk!

– mesélt élményeiről a volt szövetségi kapitány.

Minden tornán a végén baráti vendéglátásban volt részünk – ízletes pörköltet, lecsót és friss kenyeret kaptunk, a házigazdák igazi, szívből jövő kedvességgel fogadtak minket. A szünetekben a gyerekek önfeledten futballoztak, a pálya szélén pedig anyukák és testvérek figyelték őket, karjukban a legkisebbekkel – igazi, meghitt falusi hangulat lengte körül az egészet.

A program zárásaként elmondta:

A falusi futballvilág újra születésével együtt lehet csak teljes a kép, lehet a jövőbe mutatóan sikeres, döbbentem rá magam is. Így együtt lehet csak igaz, sportágam tartós felemelkedése, biztos jövője!

Mint megírtuk elhunyt Mezey György, egy ország gyászolja. Nyugodjon békében!