Gyász

1 órája

Elhunyt Mezey György

Elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány. Mezey György irányításával mindmáig utolsó alkalommal szerepelt a nemzeti tizenegy világbajnokságon.

Beol.hu

Elhunyt dr. Mezey György mesteredző, az MLSZ Életműdíjasa, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya – szűmolt be a hírről a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hivatalos oldalán.

Mezey György
Mezey György. Fotó: MW

Mezey Györgyöt a világ legjobb edzőjeként is elismerték

Mezey György nekrológjából kiderül, hogy 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Általános iskoláit már Rákosligeten végezte. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Szövetségi kapitányként bizonyított, vezette a honi edzőképzést

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc alatti játékosával bajnoki bronzérmet szerzett. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit. 1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

Fotó: MLSZ

A mexikói Mundial kudarca után külföldre ment, két éven át Kuvaitban dolgozott. 1988 nyarán hazatért, s rövid ideig újból szövetségi kapitányként ténykedett. Ezután Finnországban, dolgozott. 1990 és 1992 között a Kispest-Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját irányította. Később a Vasast (2000–2001), illetve rövid ideig az Újpestet (2003–2004) irányította.

2009 nyarán, kényszerhelyzetben, ő lett a Vidi vezetőedzője. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010–2011-esben megszerezte a klubtörténet első bajnoki címét.

Mindeközben vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált.

 

