Röplabda
7 perce
Megműtötték Mikus Ninát, a BRSE centerét
Makacs sérüléssel küzdött Mikus Nina, a Békéscsabai RSE fiatal centere, amely gátolta a munkában.
Mikus Nina túl van a műtéten, otthonában lábadozik
Fotó: BRSE
Az elvégzett vizsgálatok hasfal–, és köldöksérvet állapítottak meg, amely indokolttá tette a műtétet. A beavatkozást elvégezték, a csabai játékos otthonában lábadozik.
Ezt ne hagyja ki!Kitüntetés
50 perce
A világhírű professzor díszpolgár lett abban a városban, ahol kifogta a nagy halat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre