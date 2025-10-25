október 25., szombat

Röplabda

7 perce

Megműtötték Mikus Ninát, a BRSE centerét

Makacs sérüléssel küzdött Mikus Nina, a Békéscsabai RSE fiatal centere, amely gátolta a munkában.

Gajdács Pál
Mikus Nina túl van a műtéten, otthonában lábadozik

Fotó: BRSE

Az elvégzett vizsgálatok hasfal–, és köldöksérvet állapítottak meg, amely indokolttá tette a műtétet. A beavatkozást elvégezték, a csabai játékos otthonában lábadozik. 

 

 

