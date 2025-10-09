Alaposan megkínlódott a „kis” Vasas ellen az MBH-Békéscsaba – galériával

Fiatalok és rutinos légiósok vegyesen alkották az MBH-Békéscsaba kezdőhatosát a Vasas SC fiataljai ellen.

MBH-Békéscsaba megnyerte a kétórás csatát. Fotó: Imre György

Hullámzó játékot nyújtott a nyitányon az MBH-Békéscsaba

Hullámzott a két csapat játéka, egy-két pontnál nagyobb előnyt egyik gárda sem tudott kidolgozni az elején. Aztán blokkokkal egy remek 8:1-es sorozatot kialakítva hét ponttal megugrott a Csaba. A hajrához közeledve visszajött négy pontra a Vasas, de a végén újra belehúzott a BRSE és biztosan húzta be a játszmát.

A 2. szett már sokkal több csabai hibát hozott, és nemcsak a fiatalok részéről. A játszma első harmada ugyanolyan fordulatokat hozott, mint az első. Iman Isanovic és Averie Allard hibája után a vasasos lányok megérezték, hogy lehet keresnivalójuk. Fordítottak az álláson, majd egy rövid időszakot kivéve végig uralták a játszmát. A Csaba 19-nél ugyan felzárkózott egy pontra, de a piros-kékek nem inogtak meg és kiegyenlítettek.

A Kőig-csapat lendülete a 3. játékra is kitartott, 4:1-es vezetésüknél időt is kellett kérni Nagy Péternek, a BRSE edzőjének. Bár egy Németh-ász után átvette a vezetést a Csaba, a játszma derekán már újra a Vasas volt jobb helyzetben. Egészen a szett utolsó szakaszáig, amikor Németh Luca kiegyenlített és összességében egy 6:0-s hajrát kivágva hárommal elléptek és ha nem is könnyen, de megnyerték a játékot.