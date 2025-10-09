1 órája
Alaposan megkínlódott a „kis” Vasas ellen az MBH-Békéscsaba – galériával
Nem kis szenvedések árán, egy pontot veszítve ugyan, de győzelemmel kezdte a női Extraliga idei kiírását csütörtökön az MBH-Békéscsaba röplabdacsapata, a Vasas SC ellen. A fővárosiak kétszer is kiegyenlítették szetthátrányukat, de végül az MBH-Békéscsaba megnyerte a kétórás csatát.
Fiatalok és rutinos légiósok vegyesen alkották az MBH-Békéscsaba kezdőhatosát a Vasas SC fiataljai ellen.
Hullámzó játékot nyújtott a nyitányon az MBH-Békéscsaba
Hullámzott a két csapat játéka, egy-két pontnál nagyobb előnyt egyik gárda sem tudott kidolgozni az elején. Aztán blokkokkal egy remek 8:1-es sorozatot kialakítva hét ponttal megugrott a Csaba. A hajrához közeledve visszajött négy pontra a Vasas, de a végén újra belehúzott a BRSE és biztosan húzta be a játszmát.
A 2. szett már sokkal több csabai hibát hozott, és nemcsak a fiatalok részéről. A játszma első harmada ugyanolyan fordulatokat hozott, mint az első. Iman Isanovic és Averie Allard hibája után a vasasos lányok megérezték, hogy lehet keresnivalójuk. Fordítottak az álláson, majd egy rövid időszakot kivéve végig uralták a játszmát. A Csaba 19-nél ugyan felzárkózott egy pontra, de a piros-kékek nem inogtak meg és kiegyenlítettek.
A Kőig-csapat lendülete a 3. játékra is kitartott, 4:1-es vezetésüknél időt is kellett kérni Nagy Péternek, a BRSE edzőjének. Bár egy Németh-ász után átvette a vezetést a Csaba, a játszma derekán már újra a Vasas volt jobb helyzetben. Egészen a szett utolsó szakaszáig, amikor Németh Luca kiegyenlített és összességében egy 6:0-s hajrát kivágva hárommal elléptek és ha nem is könnyen, de megnyerték a játékot.
MBH-Békéscsaba–Vasas SCFotók: Imre György
A nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is erős vendégek már a 4. játszma elején csináltak egy nagy sorozatot és fokozatosan építettek ki egy hatpontos különbséget. A csabaiaknak ebben az időszakban szinte semmi nem sikerült, a Vasas már korán nagyon komoly előnyt hozott össze és a szettgyőzelmét olyan nagy veszély nem is fenyegette, egy pontot már biztosan elraboltak a tavalyi ezüstérmestől.
Úgy tűnt, hogy a rövidített játszmát Isanovic vezérletével simán nyeri a BRSE, de Sinka Dalmáék nem így gondolták és a végén majdnem ledolgozták a hatpontos mínuszukat. A vége izgalmasan alakult, Gajdács Lina kétszer is belehibázott, de jött Isanovic, és ha nehezen is, de győztes rajtot vett a Békéscsaba.
Nagy Péter: – Nehéz mérkőzés volt és nem vagyok túl boldog a mutatott játék miatt. Nekünk, akik szeretnének bajnoki és kupadöntőbe jutni, sokkal akkurátusabban és magasabb hőfokon kell játszani. Az ötödik szettben láttam olyan dolgokat, amit az egész mérkőzésen kellett volna mutatni.
Kőnig Gábor: – Békéscsabáról ponttal hazamenni nagy dolog. A mutatott teljesítmény olyan volt, amit megfogalmaztunk, hogy mi minden pályán szeretnénk kellemetlenek lenni.
MBH-Békéscsaba–Vasas SC 3:2 (18, –21, 21, –20, 12)
TippmixPro Női Extraliga női röplabdamérkőzés. Békéscsaba, 735 néző. Vezette: Jámbor, Villás.
Békéscsaba: Gajdács L. 13, Krivshiyska 12, Kiss E. 9, Isanovic 28, Orosz B. 4, Galic 9. Csere: Kertész, Nánási (liberók), Allard, Budai, Németh L. 7. Vezetőedző: Nagy Péter.
Vasas SC: Kiss L. 15, Zsombók A. 14, Zsombók E. 19, Sinka 15, Csereklye 11, Kiss N. Csere: Stankovics (liberó), Butor, Botyánszki. Vezetőedző: Kőnig Gábor.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 1:3, 7:5, 8:9, 18:11, 22:16. 2. szett: 6:4, 9:11, 14:18, 18:19, 20:24. 3. szett: 1:4, 9:9, 13:11, 16:19, 22:19. 4. szett: 2:4, 4:9, 10:17, 13:21, 16:22, 20:24. 5. szett: 4:0, 7:1, 11:10, 14:11.