Röplabda

1 órája

Elveszítette veretlenségét az MBH-Békéscsaba

Címkék#szettlabda#MBH-Békéscsaba#BRSE#Újpest FC

Négy győztes bajnoki után az ötödiket elveszítette az MBH-Békéscsaba a női röplabda Extraligában. Az MBH-Békéscsaba vesztét az az UTE okozta, amely az addigi két bajnoki mérkőzését elbukta.

Gajdács Pál

A mérkőzés elején feltűnően sokszor hibáztak bele az MBH-Békéscsaba játékosai, de aztán Németh Luca négy pontjával (benne egymás után három ásszal!) meglökte az MBH-Békéscsaba szekerét. 

MBH-Békéscsaba
A brazil Milena Vilela, az MBH-Békéscsaba ütője fogadja a labdát
Fotó: Archív fotó: Imre György

Nagyon harapott az UTE a hullámzóan játszó MBH-Békéscsaba ellen

Ezután kiegyenlítettebbé vált a játék, a felzárkózó UTE négypontos távolságból tudta követni vendégét. Az újabb hatos sorozata után azonban kinyílt az olló és a fővárosi csapat már nem tudott csodát tenni, a Csaba simán nyerte az első játszmát. 

A második játszmára összeszedte magát az újpesti csapat, bár az elején még a BRSE diktálta a tempót és vezetett 6:3-ra, Nacsa-Pekárik Eszterék megrázták magukat és egy 4:0-val fordítottak. Innentől kezdve a csabaiaknak nem igazán volt esélyük arra, hogy a maguk javára fordítsák az eredményt és egészen a hajráig tartotta a két-három pontos előnyt. Iman Isanovic fontos pontja után megcsillant a csabaiak előtt a remény, de a hazaiak olyan jól dolgoztak a hálónál, hogy egy 5:1-el el is döntötték a játszmát. 

A harmadik játszma alakulása az elsőtől és a másodiktól is különbözött. A Csaba indította jobban a szettet és a közepéig nem is volt gond, ám az újpestiek játéka feljavult, 16:12-nél Nagy Péter időt kért, de a lila-fehéreket már nem lehetett megállítani, öt pont zsinórban, amivel már ők voltak nyeregben. Óriási csata kezdődött, Grafort pontjával az UTE jutott szettlabdához, majd a Csaba, s innentől hol az egyik, hol a másik csapat, a pontot az i-re a kubai tette fel és már a csapata volt szettelőnyben! 

Négy eggyel indította a 4. játszmát a Békéscsaba, amely úgy tűnt, hogy kikecmereg a hullámvölgyből. Aztán érthetetlen hibák csúsztak be, amiket a sorozatban hat pontot elérő UTE köszönte szépen, kihasznált. Nagy Péter időt kért, de ez sem segített. Később ugyan egy négyes rohammal három pontra felzárkózott a BRSE, de a véghajrát megint csak az UTE bírta jobban és megszerezte idei első győzelmét, a BRSE pedig a szezon során először veszített. 

Nagy Péter: Az összes szettben mi irányítottunk, az a megdöbbentő, hogy az első szett lezárása után hogy tudtunk ennyire passzívan kezdeni. Tudtuk, hogy ez nem lesz sima, a kontrollt kiengedtük a kezünkből, és hiába vezettünk minden szettben jelentős előnnyel, nem volt meg a kellő agresszió és ennek köszönhető a vereség.

Újpesti TE–MBH-Békéscsaba 3:1 (–15, 20, 27, 20)

Extraliga női röplabdamérkőzés. Budapest, 192 néző. Vezette: Tillmann, Szarka. 

UTE: Bilusic 5, Pezelj 8, Nacsa-Pekárik 11, Grafort 27, Jordanova 1, Ambrosio 10. Csere: Pusztai, Tátrai (liberók), Kucharska 5. Vezetőedző: Alejandro Altamirano. 

Békéscsaba: Vilela 6, Krivosijszka 12, Allard 4, Isanovic 26, Orosz B. 1, Németh L. 15. Csere: Kertész (liberó), Gajdács 4, Kiss E. Vezetőedző: Nagy Péter. 

Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:3, 5:10, 9:15, 12:16, 12:22. 2. szett: 3:6, 7:6, 10:8, 14:9, 16:14, 19:18, 24:19. 3. szett: 1:5, 5:11, 9:15, 12:16, 19:17, 22:19, 24:25, 26:27. 4. szett: 2:6, 6:9, 12:9, 15:10, 16:13, 20:15, 21:19, 24:20.


 

 

