Elveszítette veretlenségét az MBH-Békéscsaba

A mérkőzés elején feltűnően sokszor hibáztak bele az MBH-Békéscsaba játékosai, de aztán Németh Luca négy pontjával (benne egymás után három ásszal!) meglökte az MBH-Békéscsaba szekerét.

A brazil Milena Vilela, az MBH-Békéscsaba ütője fogadja a labdát

Fotó: Archív fotó: Imre György

Nagyon harapott az UTE a hullámzóan játszó MBH-Békéscsaba ellen

Ezután kiegyenlítettebbé vált a játék, a felzárkózó UTE négypontos távolságból tudta követni vendégét. Az újabb hatos sorozata után azonban kinyílt az olló és a fővárosi csapat már nem tudott csodát tenni, a Csaba simán nyerte az első játszmát.

A második játszmára összeszedte magát az újpesti csapat, bár az elején még a BRSE diktálta a tempót és vezetett 6:3-ra, Nacsa-Pekárik Eszterék megrázták magukat és egy 4:0-val fordítottak. Innentől kezdve a csabaiaknak nem igazán volt esélyük arra, hogy a maguk javára fordítsák az eredményt és egészen a hajráig tartotta a két-három pontos előnyt. Iman Isanovic fontos pontja után megcsillant a csabaiak előtt a remény, de a hazaiak olyan jól dolgoztak a hálónál, hogy egy 5:1-el el is döntötték a játszmát.

A harmadik játszma alakulása az elsőtől és a másodiktól is különbözött. A Csaba indította jobban a szettet és a közepéig nem is volt gond, ám az újpestiek játéka feljavult, 16:12-nél Nagy Péter időt kért, de a lila-fehéreket már nem lehetett megállítani, öt pont zsinórban, amivel már ők voltak nyeregben. Óriási csata kezdődött, Grafort pontjával az UTE jutott szettlabdához, majd a Csaba, s innentől hol az egyik, hol a másik csapat, a pontot az i-re a kubai tette fel és már a csapata volt szettelőnyben!

Négy eggyel indította a 4. játszmát a Békéscsaba, amely úgy tűnt, hogy kikecmereg a hullámvölgyből. Aztán érthetetlen hibák csúsztak be, amiket a sorozatban hat pontot elérő UTE köszönte szépen, kihasznált. Nagy Péter időt kért, de ez sem segített. Később ugyan egy négyes rohammal három pontra felzárkózott a BRSE, de a véghajrát megint csak az UTE bírta jobban és megszerezte idei első győzelmét, a BRSE pedig a szezon során először veszített.

Nagy Péter: – Az összes szettben mi irányítottunk, az a megdöbbentő, hogy az első szett lezárása után hogy tudtunk ennyire passzívan kezdeni. Tudtuk, hogy ez nem lesz sima, a kontrollt kiengedtük a kezünkből, és hiába vezettünk minden szettben jelentős előnnyel, nem volt meg a kellő agresszió és ennek köszönhető a vereség.