Nem volt túl könnyű békéscsabai menet a TFSE otthonában

Belekezdett az esélyesebb MBH-Békéscsaba: öt pont zsinórban. Lassan, de kezdett ébredezni az újonc TFSE, amely felzárkózott három pontra. Az első időkérést csabai részről regisztráltuk 12:9-es vezetésüknél, de amikor javult a sáncmunka, az már az eredményben is megmutatkozott. Kezdett ellépni a vendégcsapat, a hazaiak epizódszereplővé léptek vissza, a Csaba simán húzta be az első játszmát.

Németh Luca, az MBH-Békéscsaba fiatalja ezúttal is sok játékpercet kapott, amivel élt is a TFSE ellen Archív fotó: Imre György

A TFSE igyekezett megnehezíteni az MBH-Békéscsaba dolgát

Ahogy az előző három mérkőzésen, úgy a vasárnapin is voltak megakadások a csabaiak játékában, ezt a második játszmában láthattuk, a jól védekező, de támadásban is hatékonyabb Jókay-csapat ha nem is vaskos előnyt kiharcolva, de jobban röplabdázott vendégénél. Aztán újra összeállt a viharsarkiak játéka, egy 7:0-val (benne Vilela két ászával és Averie Allard és Marija Krivosijszka blokkjaival) a maga javára fordította az eredményt. A fővárosiak nem adták fel, 2-3 pontos távolságból követték vendégeiket. A Csaba a hajrában nyolc ponttal ellépett a TFSE-től, amely ugyan szűkített a különbségen, de fordítani már nem tudott.

A harmadik szettben érthetetlen módon a Békéscsaba játszott epizódszerepet. A vendégek kapkodtak és könnyű labdákat adtak a hazaiaknak. A végére 10 pontra hízott a TFSE előnye és sikerült szépítenie.

A vendég kék-fehéreknek sikerült fellelkesíteniük a fővárosi csapatot, amely nemhogy tartotta a lépést a Csabával, hanem még vezetett is. Az edzők felváltva kértek időt (16:13-as csabai vezetésnél Jókay Zoltán tette ezt). A TFSE a hajrában tört meg, a BRSE a brazil Milena Vilela vezérletével egy 8:0-s rohammal pontot tett a mérkőzés végére és négyből a negyedik győzelmét könyvelhette el.

Nagy Péter: – A lányoktól azt kértem, hogy a múltkorihoz hasonló hőfokkal és aktivitással kezdjük el a mérkőzést, ezt nem feltétlenül láttam, ettől függetlenül az első két szettet nagyjából simán hoztuk, bár ott is voltak baljós jelek. Nem fejeztük be úgy a támadásokat, a köztes játékban hiányzott a precizitás, ami aztán a harmadik szettben még jobban felerősödött, utána jött a pánik és rohantunk az eredmény után. Hála Istennek a negyedik szett közepén sikerült stabilizálni a játékunkat és lezárni a találkozót, de az biztos, hogy az nem megfelelő, hogy egy mérkőzésen magas intenzitással játszunk, a következőn meg ennek szinte a teljes ellentétje történik. Ahhoz, hogy jó és erős csapattá váljunk, meg kell találnunk a konzisztenciát.