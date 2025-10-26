42 perce
Nem volt túl könnyű békéscsabai menet a TFSE otthonában
Négy nap után újabb bajnoki találkozó várt vasárnap a női röplabda Extraliga tavalyi ezüstérmesére. Az MBH-Békéscsaba megszenvedett a 15. fordulóból előrehozott mérkőzésen, de végül 3:1-re győzött az újonc TFSE otthonában.
Belekezdett az esélyesebb MBH-Békéscsaba: öt pont zsinórban. Lassan, de kezdett ébredezni az újonc TFSE, amely felzárkózott három pontra. Az első időkérést csabai részről regisztráltuk 12:9-es vezetésüknél, de amikor javult a sáncmunka, az már az eredményben is megmutatkozott. Kezdett ellépni a vendégcsapat, a hazaiak epizódszereplővé léptek vissza, a Csaba simán húzta be az első játszmát.
A TFSE igyekezett megnehezíteni az MBH-Békéscsaba dolgát
Ahogy az előző három mérkőzésen, úgy a vasárnapin is voltak megakadások a csabaiak játékában, ezt a második játszmában láthattuk, a jól védekező, de támadásban is hatékonyabb Jókay-csapat ha nem is vaskos előnyt kiharcolva, de jobban röplabdázott vendégénél. Aztán újra összeállt a viharsarkiak játéka, egy 7:0-val (benne Vilela két ászával és Averie Allard és Marija Krivosijszka blokkjaival) a maga javára fordította az eredményt. A fővárosiak nem adták fel, 2-3 pontos távolságból követték vendégeiket. A Csaba a hajrában nyolc ponttal ellépett a TFSE-től, amely ugyan szűkített a különbségen, de fordítani már nem tudott.
A harmadik szettben érthetetlen módon a Békéscsaba játszott epizódszerepet. A vendégek kapkodtak és könnyű labdákat adtak a hazaiaknak. A végére 10 pontra hízott a TFSE előnye és sikerült szépítenie.
A vendég kék-fehéreknek sikerült fellelkesíteniük a fővárosi csapatot, amely nemhogy tartotta a lépést a Csabával, hanem még vezetett is. Az edzők felváltva kértek időt (16:13-as csabai vezetésnél Jókay Zoltán tette ezt). A TFSE a hajrában tört meg, a BRSE a brazil Milena Vilela vezérletével egy 8:0-s rohammal pontot tett a mérkőzés végére és négyből a negyedik győzelmét könyvelhette el.
Nagy Péter: – A lányoktól azt kértem, hogy a múltkorihoz hasonló hőfokkal és aktivitással kezdjük el a mérkőzést, ezt nem feltétlenül láttam, ettől függetlenül az első két szettet nagyjából simán hoztuk, bár ott is voltak baljós jelek. Nem fejeztük be úgy a támadásokat, a köztes játékban hiányzott a precizitás, ami aztán a harmadik szettben még jobban felerősödött, utána jött a pánik és rohantunk az eredmény után. Hála Istennek a negyedik szett közepén sikerült stabilizálni a játékunkat és lezárni a találkozót, de az biztos, hogy az nem megfelelő, hogy egy mérkőzésen magas intenzitással játszunk, a következőn meg ennek szinte a teljes ellentétje történik. Ahhoz, hogy jó és erős csapattá váljunk, meg kell találnunk a konzisztenciát.
TFSE–MBH-Békéscsaba 1:3 (–14, –19, 15, –16)
TippmixPro Női Extraliga női röplabdamérkőzés. Budapest, 350 néző. Vezette: Takács Á., Szabó P..
TFSE: Boros 2, Tatár 4, Zen 7, Kis D. 12, Tátrai 4, Nagy V. 9. Csere: Weidemann, Kucsera (liberók), Olcsváry, Takács V., Vértes, Tarr 6. Vezetőedző: Jókay Zoltán.
Békéscsaba: Krivosijszka 10, Allard 6, Isanovic 20, Orosz 4, Németh L. 10, Vilela 14. Csere: Kertész (liberó), Kiss E. 2, Galic 1, Gajdács 1, Fekete R. Vezetőedző: Nagy Péter.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 0:5, 4:7, 9:12, 10:17, 14:24. 2. szett: 6:3, 9:6, 9:13, 13:19, 17:21. 3. szett: 10:5, 17:8, 20:12, 24:14. 4. szett: 5:4, 7:10, 12:13, 16:17, 16:24.
