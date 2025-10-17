1 órája
Három szettes mérkőzést nyert meg az MBH-Békéscsaba
Második győzelmét is megszerezte az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata a TippmixPro Extraliga 2. fordulójában. A péntek esti mérkőzésen a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia lelkesen játszott, az MBH-Békéscsaba ugyanakkor kevesebb hibával, mint a múlt heti Vasas SC elleni nyitányon.
Az MBH-Békéscsaba együttesében tétmérkőzésen debütált a brazil nyitásfogadó ütő, Milena Vilela.
Füreden is Iman Isanovic volt az MBH-Békéscsaba nyerőembere
Jól kezdte a mérkőzést a Békéscsaba, Iman Isanovic pontjaival három egységgel korán ellépett. A fürediek igyekeztek felzárkózni, de egy 6:0-s csabai rohammal meggyőző hét pontos különbség alakult ki. Innentől kezdve nyugodtan röplabdázhatott a Békéscsaba, Clarke két ásza is csak arra volt elég, hogy a Füred valamennyivel szorosabbá tegye a játékot.
A 2. szett elején is Isanovic pontjai segítették előre a csabaiakat. A fürediek azonban nem adták meg magukat, sorozatban három ásszal átvették a vezetést. A játszma következő szakasza a csabaiaké volt, fordítottak és vezettek is egy-két ponttal. Újabb fordulat már nem állt be, de a Szent Benedek végig tapadt vendégére. A játszmát eldöntő utolsó pontot a bosnyák pontgyáros, Isanovic jegyezte.
Bátran játszott a 3. felvonásban is a balatonfüredi csapat, Clarke és Perotto pontjaival nemhogy tartotta a lépést a Csabával, de még előnyt is birtokolt. Kertészék küszködtek, többször is hátrányban voltak, 12:11-es hazai vezetésnél Nagy Péternek időt is kellett kérnie. Ekkor megrázta magát a csapata, de a négypontos előny sem jelentette azt, hogy biztosan meglesz a szett, mert az SZBRA nagyon szívta magát. 20:18-nál újra jött a csabai időkérés, Vilela pontjai után pedig a hazaiak szakították meg a játékot. Hőbe Rebeka hosszú nyitása után lett meccslabdája a Csabának, végül két rontás után Isanovic tett pontot a mérkőzés végére.
Nagy Péter: – Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. Aztán a második szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz.
Szent Benedek Röplabda Akadémia–MBH-Békéscsaba 0:3 (–19, –22, –21)
TippmixPro női Extraliga röplabdamérkőzés. Balatonfüred, 204 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő.
Szent Benedek RA: Hőbe 2, Perotto 13, Clarke 13, Szabó K. 6, Berkó 5, Faki 9. Csere: Fáth (liberó), Katsitadze. Vezetőedző: Tomás Varga.
Békéscsaba: Krivosijszka 8, Allard 2, Isanovic 21, Orosz 3, Németh L. 8, Vilela 13. Csere: Kertész (liberó). Vezetőedző: Nagy Péter.
Az eredmény alakulása. 1. szett: 4:8, 8:9, 8:15, 10:20, 16:22, 18:24. 2. szett: 3:5, 12:12, 17:17, 21:22. 3. szett: 5:2, 8:10, 12:11, 15:19, 18:22.
