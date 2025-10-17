Három szettes mérkőzést nyert meg az MBH-Békéscsaba

Az MBH-Békéscsaba együttesében tétmérkőzésen debütált a brazil nyitásfogadó ütő, Milena Vilela.

Marija Krivosijszka, az MBH-Békéscsaba centerének rutinja is kellett a győzelemhez a balatonfürediek ellen

Fotó: Fotó: Imre György

Füreden is Iman Isanovic volt az MBH-Békéscsaba nyerőembere

Jól kezdte a mérkőzést a Békéscsaba, Iman Isanovic pontjaival három egységgel korán ellépett. A fürediek igyekeztek felzárkózni, de egy 6:0-s csabai rohammal meggyőző hét pontos különbség alakult ki. Innentől kezdve nyugodtan röplabdázhatott a Békéscsaba, Clarke két ásza is csak arra volt elég, hogy a Füred valamennyivel szorosabbá tegye a játékot.

A 2. szett elején is Isanovic pontjai segítették előre a csabaiakat. A fürediek azonban nem adták meg magukat, sorozatban három ásszal átvették a vezetést. A játszma következő szakasza a csabaiaké volt, fordítottak és vezettek is egy-két ponttal. Újabb fordulat már nem állt be, de a Szent Benedek végig tapadt vendégére. A játszmát eldöntő utolsó pontot a bosnyák pontgyáros, Isanovic jegyezte.

Bátran játszott a 3. felvonásban is a balatonfüredi csapat, Clarke és Perotto pontjaival nemhogy tartotta a lépést a Csabával, de még előnyt is birtokolt. Kertészék küszködtek, többször is hátrányban voltak, 12:11-es hazai vezetésnél Nagy Péternek időt is kellett kérnie. Ekkor megrázta magát a csapata, de a négypontos előny sem jelentette azt, hogy biztosan meglesz a szett, mert az SZBRA nagyon szívta magát. 20:18-nál újra jött a csabai időkérés, Vilela pontjai után pedig a hazaiak szakították meg a játékot. Hőbe Rebeka hosszú nyitása után lett meccslabdája a Csabának, végül két rontás után Isanovic tett pontot a mérkőzés végére.

Nagy Péter: – Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. Aztán a második szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz.

Szent Benedek Röplabda Akadémia–MBH-Békéscsaba 0:3 (–19, –22, –21)

TippmixPro női Extraliga röplabdamérkőzés. Balatonfüred, 204 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő.

Szent Benedek RA: Hőbe 2, Perotto 13, Clarke 13, Szabó K. 6, Berkó 5, Faki 9. Csere: Fáth (liberó), Katsitadze. Vezetőedző: Tomás Varga.