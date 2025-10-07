3 órája
Harcba szállna az első helyért a békéscsabai röplabdacsapat – podcasttal
Az új szezonban új szakember irányítja a viharsarki reprezentáns női röplabdacsapat szakmai munkáját. A 40 éves kecskeméti származású Nagy Péter két hónapja kezdte el a közös munkát az MBH-Békéscsaba együttesével, amellyel hamarosan rajtvonalra „áll” az Extraligában.
Nagy Péter életében az MBH-Békéscsaba az első női csapat, eddig ugyanis csak férfi együtteseknél dolgozott.
Nagy Péter számára nagy lehetőség az MBH-Békéscsaba csapatát irányítani
– Nagyon meglepődött, amikor Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke egy megbeszélés során először felvetette: mit szólna hozzá, ha ön lenne a BRSE felnőttcsapatának vezetőedzője?
– Nagyon meglepődtem, mert eddig csak a férfi röplabdában vettem részt és nem gondolkoztam azon, hogy a női vonal felé venném az irányt. A januári találkozónk után ötleteltünk, vizionáltam, hogy miként tudnék működni a női vonalon és gyorsan eldöntöttem, szeretném vállalni ezt a kihívást.
– Eredetileg nem is nagyon tervezett a női röplabdában dolgozni?
– Mindig úgy gondoltam, hogy biztos nem, de aztán – nem véletlenül – jönnek szembe olyan lehetőségek, amire az ember vagy rácsatlakozik, vagy passzol. Úgy éreztem, hogy edzői karrierem előrelépésében is ez egy nagyon nagy lehetőség számomra.
– Bár még a tétmérkőzések ezután következnek, de leszűrhető-e már valamilyen tapasztalat, hogy milyen a női csapattal dolgozni?
– Ez egy új csapat, szinte a teljes kezdő kicserélődött. Az összeszokottság, a játékrendszer tekintetében a nulláról kellett építkeznünk, ezért nagyon hasznosak volt a három felkészülési torna. A férfi röplabdában is fontos volt a felkészülés, de ott nem volt bajnoki szezon hangulata, itt viszont már a tornákon olyanok voltak a meccsek, mintha egy fontos bajnokit játszanánk, és ez segített nekünk abban, hogy a csapat hozzászokjon a presszióhoz. Megmutatta azokat a gyenge pontokat, melyeken még dolgoznunk kell, de a karaktert is és azokat az erősségeinket is, melyeket még jobban szeretnénk felnagyítani és a kettő egyvelegéből egy jó csapatot építeni.
– Játékosként nagyon sikeresnek mondhatja magát, hiszen a a Friedrichshafennel 2007-ben Bajnokok Ligáját, valamint három-három Bundesliga- és Német Kupa-aranyat nyert, de duplázott Romániában a Zalauval, míg Ausztriában a kupában ért a csúcsra. Az akkor szerzett tapasztalatait mennyire tudja felhasználni az edzői munkájában?
– Sok bajnokságban, különböző kultúrák erősségeit tapasztalhattam meg, ami formálta a gondolkodásomat a sportággal kapcsolatban. Amit egy játékos megélhet, érzelmi, vagy sikerskálát, azon túlestem. Voltam cserejátékos, aki sok lehetőséget kapott, voltam sokat sérült, de egészséges is, jó formában, meghatározó játékos, de volt, amikor önhibámból elrontottam egy szezont. Ezek a tapasztalatok a játékosok megértéséhez nagyban hozzájárulnak. Nemcsak abban tudok egy játékosnak segíteni, hogy miként legyen a legjobb, hanem a saját hibáimat is fel tudom használni.
– Klubedzői munkája mellett a férfi felnőtt válogatott szövetségi kapitánya is egyben. Hogyan látható el együtt megfelelő szinten a két feladat?
– A kapitányi tisztség eddig egy utánpótlás-válogatott menedzseri tevékenységgel is együtt járt, amit nem tudok folytatni. A felnőtt válogatott programja eddig főként a nyári időszakra koncentrálódott, amikor teremben a bajnokság véget ért. Még egyeztetnem kell a szövetséggel, hogy mik a célok, megfelelő-e a három éve meghatározott irányvonal. Mivel nem üti egymást a két szezon, így a kettő az életkoromból és az ambícióimból fakadóan összeegyeztethető. Hosszú távon majd látni kell, hogy mennyi energiát vesz ki egy bajnoki szezon, majd egy nyári válogatott időszak.
– Békéscsabán a szurkolók részéről több mint egy évtizede elvárás a dobogó, legyen szó bajnokságról, vagy hazai kupáról. Hogy látja, a mostani játékosállomány alkalmas lehet-e arra, hogy akár versenyben is legyen az első helyért a Vasas Óbudával?
– Nemcsak a Vasas lesz az, amelyik reálisan versenyezhet a bajnoki címért, vagy a kupáért. Kiegyenlítettebbnek érzem a bajnokságot. A Vasasnak volt két olyan kulcsjátékosa, akik – furcsán hangozhat –, nem ebbe a bajnokságba valók. Ezt mutatja, hogy milyen bajnokságban folytatják a játékot. E két játékos miatt is nehéz volt velük felvenni a Vasassal a versenyt. Idén is jól igazoltak, de szerintem közelebb kerültek egymáshoz a csapatok. A bajnoki és a kupagyőzelemért szeretnénk harcba szállni, ez lehet a közös cél, és ezt nem presszióként kell megélni. Az elvárás a magas szintű teljesítmény, de ez a játékosoknak és nekem is egy kiváltság.
Nem egyemberes csapat lesz a Békéscsaba
– Ki lehet, lehet-e vezéregyénisége a csapatnak?
– Amikor kialakítanak egy csapatot, akkor megvannak a szerepek. Ezt le is tisztáztuk már az elején, hogy nem mindenki egyenlő. Valakire nagyobb felelősség hárul, valakire kisebb. Úgy viszont mindenki egyenlő, hogy mindenkire egyformán vonatkoznak a szabályok mindenkinek egyenlően jár a tisztelet. Tudjuk, hogy vannak magasabb kaliberű játékosok és alacsonyabb képességűek, de ennek a szinergiája kell, hogy eredményezze azt, hogy a csapat jól működjön. Látható már, hogy kik azok, akik támadásban húzóemberek lehetnek, kik stabilizálhatják a játékunkat, kik tudnak a kommunikációban picit többet hozzátenni. Nem lesz egyemberes csapat, itt csapatjátékra lesz szükség, nem egyéni kiemelkedő teljesítményekre egész évben.
– Hogyan illeszkedik be a programba a CEV-kupa, ahol a csapatnak szintén komoly hagyományai vannak?
–Ez nagyon motiváló mindenki számára. Mindig jó fokmérője a nemzetközi viszonylatban való megmérettetés is, hogy nemcsak Magyarországon tudunk sikeresek lenni, hanem az a játék, amit szeretnénk megvalósítani a külföldi csapatok ellen is eredményes lehet. Amikor egy külföldi játékost igazolunk, a menedzserek első kérdése mindig az, hogy van-e nemzetközi kupaszereplés és melyik sorozatban.
– Kétszer is műtötték gerincsérvvel. Hagyott-e nyomot az életében ez a nehézség?
– Jó értelemben véve igen. Persze ez limitálta is a pályafutásom sikerességét, de a sérüléseimnek köszönhetően jutottam el olyan módszerekhez a
- testtudatosság,
- az erőnléti edzések,
- a rehabilitáció terén,
hogy manapság még szorosabban tudok együttműködni a fizioterapeutánkkal és erőnléti edzőnkkel. Jobban beleástam magam ebbe a dologba, sikerült teljesen megoldanom és régóta mindenféle probléma nélkül élem az életemet.
Beol podcast
