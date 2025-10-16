október 16., csütörtök

Gál névnap

16°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

42 perce

MBH-Békéscsaba: magasabb szinten kell teljesíteni

Címkék#Extraliga#önbizalom#röplabdacsapat#MBH-Békéscsaba#Vasas SC

Győzelemmel, de pontvesztéssel vett rajtot az elmúlt héten az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata a Vasas fiókcsapata ellen a TippmixPro Extraligában. Az MBH-Békéscsaba pénteken a tavaly a 7. helyért lejátszott helyosztót éppen a Vasas SC ellen elbukó Szent Benedek Röplabda Akadémia otthonában folytatja.

Gajdács Pál

Váratlanul öt szettre kényszerítette a Vasas SC az MBH-Békéscsaba csapatát a múlt csütörtöki Extraliga rajton. Nagy Péter, a viharsarkiakhoz nyáron érkező új vezetőedző is látta a hibákat, amire vissza is tért a klubhonlapon: 

MBH-Békéscsaba
A Vasas SC ellen 28 pontot elérő Iman Isanovictól (jobbra) Balatonfüreden is hasonlóan eredményes játékot várnak az MBH-Békéscsaba szurkolói Fotó: BRSE/Imre György

Az MBH-Békéscsaba centere szerint több önbizalomra lesz szükség

– Senki nem volt felhőtlenül boldog, nem így terveztük, nagyon megszenvedtük azt a győzelmet. Ilyenkor vannak olyan mentális, érzelmi dolgok, amiről érdemes beszélni, de a legfontosabb az, hogy azokat a játékelemeket és a felkészülésben lévő sarkalatos pontokat átbeszéljük egyszerű, rövid magyarázatokkal, amin azon nyomban tudunk változtatni, és ami mindenképpen az előző mérkőzésen elmaradt, a következőkön pedig azt fogja eredményezni, hogy jóval magasabb szinten játsszunk.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nagy Péter szerint a Vasas SC elleni mérkőzés is azért lett szoros, mert a megbeszélt egyszerű dolgokat nem tudták magas szinten kivitelezni. 

– Felkészülünk a Füredből is, de a fő fókusz saját magunkon lesz, hogy azokban a játékelemekben, amiben nem teljesítettünk megfelelően, most jobbak legyünk – mondta a szakember. – A jó edzésmunka egy nagy közhely, de az egyszerű dolgok magas minőségben való kivitelezése mindig azt eredményezi, hogy mérkőzésen stresszhelyzetben ez egy alapbeállítása a csapatnak. Amíg edzésen ezek nem történnek meg, úgy ha van is egy adrenalin az elején, ez elmúlik és visszajönnek ezek a berögződések, tehát nyilván magasabb szinten kell edzeni.

A korábban Balatonfüreden is megforduló Orosz Barbara szerint ugyan két pontot otthon tartottak a Vasas SC ellen, de a vártnál nehezebb mérkőzést játszottak, mint amire számítottak. 

– Azért van bennünk egy kis csalódottság, hogy nem úgy teljesítettünk, ahogy elképzeltük. Várjuk már a következő mérkőzést és készülünk minden erőnkkel. Most elkezdtünk visszatérni az alapokhoz, hogy azokat megszilárdítsuk. Mindenképpen több önbizalomra lesz szükségünk, próbálunk magabiztosabb és pontosabb játékkal készülni 

– ígérte a 22 éves center.

A Szent Benedek a bajnok Vasas Óbuda ellen még nem mutatta meg az igazi arcát, sima 3:0-s vereséget szenvedett. A két legponterősebb játékos a két nyáron érkező légiós, a brazil Caroline Perotto és az amerikai Shekinah Clarke Taumaoe Lamasia volt 7-7 ponttal. A vendéglátók a Csaba ellen várhatóan bátrabban játszanak majd és próbálnak pontot szerezni. 

A Szent Benedek Röplabda Akadémia–MBH-Békéscsaba mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a balatonfüredi Balaton Szabadidő és Konferencia Központ csarnokában. A mérkőzést dr. Árpás Krisztina és Halász Enikő vezeti.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu