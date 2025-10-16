MBH-Békéscsaba: magasabb szinten kell teljesíteni

Váratlanul öt szettre kényszerítette a Vasas SC az MBH-Békéscsaba csapatát a múlt csütörtöki Extraliga rajton. Nagy Péter, a viharsarkiakhoz nyáron érkező új vezetőedző is látta a hibákat, amire vissza is tért a klubhonlapon:

A Vasas SC ellen 28 pontot elérő Iman Isanovictól (jobbra) Balatonfüreden is hasonlóan eredményes játékot várnak az MBH-Békéscsaba szurkolói Fotó: BRSE/Imre György

Az MBH-Békéscsaba centere szerint több önbizalomra lesz szükség

– Senki nem volt felhőtlenül boldog, nem így terveztük, nagyon megszenvedtük azt a győzelmet. Ilyenkor vannak olyan mentális, érzelmi dolgok, amiről érdemes beszélni, de a legfontosabb az, hogy azokat a játékelemeket és a felkészülésben lévő sarkalatos pontokat átbeszéljük egyszerű, rövid magyarázatokkal, amin azon nyomban tudunk változtatni, és ami mindenképpen az előző mérkőzésen elmaradt, a következőkön pedig azt fogja eredményezni, hogy jóval magasabb szinten játsszunk.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nagy Péter szerint a Vasas SC elleni mérkőzés is azért lett szoros, mert a megbeszélt egyszerű dolgokat nem tudták magas szinten kivitelezni.

– Felkészülünk a Füredből is, de a fő fókusz saját magunkon lesz, hogy azokban a játékelemekben, amiben nem teljesítettünk megfelelően, most jobbak legyünk – mondta a szakember. – A jó edzésmunka egy nagy közhely, de az egyszerű dolgok magas minőségben való kivitelezése mindig azt eredményezi, hogy mérkőzésen stresszhelyzetben ez egy alapbeállítása a csapatnak. Amíg edzésen ezek nem történnek meg, úgy ha van is egy adrenalin az elején, ez elmúlik és visszajönnek ezek a berögződések, tehát nyilván magasabb szinten kell edzeni.

A korábban Balatonfüreden is megforduló Orosz Barbara szerint ugyan két pontot otthon tartottak a Vasas SC ellen, de a vártnál nehezebb mérkőzést játszottak, mint amire számítottak.

– Azért van bennünk egy kis csalódottság, hogy nem úgy teljesítettünk, ahogy elképzeltük. Várjuk már a következő mérkőzést és készülünk minden erőnkkel. Most elkezdtünk visszatérni az alapokhoz, hogy azokat megszilárdítsuk. Mindenképpen több önbizalomra lesz szükségünk, próbálunk magabiztosabb és pontosabb játékkal készülni

– ígérte a 22 éves center.