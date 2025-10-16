2 órája
MBH-Békéscsaba: magasabb szinten kell teljesíteni
Győzelemmel, de pontvesztéssel vett rajtot az elmúlt héten az MBH-Békéscsaba női röplabdacsapata a Vasas fiókcsapata ellen a TippmixPro Extraligában. Az MBH-Békéscsaba pénteken a tavaly a 7. helyért lejátszott helyosztót éppen a Vasas SC ellen elbukó Szent Benedek Röplabda Akadémia otthonában folytatja.
Váratlanul öt szettre kényszerítette a Vasas SC az MBH-Békéscsaba csapatát a múlt csütörtöki Extraliga rajton. Nagy Péter, a viharsarkiakhoz nyáron érkező új vezetőedző is látta a hibákat, amire vissza is tért a klubhonlapon:
Az MBH-Békéscsaba centere szerint több önbizalomra lesz szükség
– Senki nem volt felhőtlenül boldog, nem így terveztük, nagyon megszenvedtük azt a győzelmet. Ilyenkor vannak olyan mentális, érzelmi dolgok, amiről érdemes beszélni, de a legfontosabb az, hogy azokat a játékelemeket és a felkészülésben lévő sarkalatos pontokat átbeszéljük egyszerű, rövid magyarázatokkal, amin azon nyomban tudunk változtatni, és ami mindenképpen az előző mérkőzésen elmaradt, a következőkön pedig azt fogja eredményezni, hogy jóval magasabb szinten játsszunk.
Nagy Péter szerint a Vasas SC elleni mérkőzés is azért lett szoros, mert a megbeszélt egyszerű dolgokat nem tudták magas szinten kivitelezni.
– Felkészülünk a Füredből is, de a fő fókusz saját magunkon lesz, hogy azokban a játékelemekben, amiben nem teljesítettünk megfelelően, most jobbak legyünk – mondta a szakember. – A jó edzésmunka egy nagy közhely, de az egyszerű dolgok magas minőségben való kivitelezése mindig azt eredményezi, hogy mérkőzésen stresszhelyzetben ez egy alapbeállítása a csapatnak. Amíg edzésen ezek nem történnek meg, úgy ha van is egy adrenalin az elején, ez elmúlik és visszajönnek ezek a berögződések, tehát nyilván magasabb szinten kell edzeni.
A korábban Balatonfüreden is megforduló Orosz Barbara szerint ugyan két pontot otthon tartottak a Vasas SC ellen, de a vártnál nehezebb mérkőzést játszottak, mint amire számítottak.
– Azért van bennünk egy kis csalódottság, hogy nem úgy teljesítettünk, ahogy elképzeltük. Várjuk már a következő mérkőzést és készülünk minden erőnkkel. Most elkezdtünk visszatérni az alapokhoz, hogy azokat megszilárdítsuk. Mindenképpen több önbizalomra lesz szükségünk, próbálunk magabiztosabb és pontosabb játékkal készülni
– ígérte a 22 éves center.
A Szent Benedek a bajnok Vasas Óbuda ellen még nem mutatta meg az igazi arcát, sima 3:0-s vereséget szenvedett. A két legponterősebb játékos a két nyáron érkező légiós, a brazil Caroline Perotto és az amerikai Shekinah Clarke Taumaoe Lamasia volt 7-7 ponttal. A vendéglátók a Csaba ellen várhatóan bátrabban játszanak majd és próbálnak pontot szerezni.
A Szent Benedek Röplabda Akadémia–MBH-Békéscsaba mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a balatonfüredi Balaton Szabadidő és Konferencia Központ csarnokában. A mérkőzést – melyet a Hunvolley TV élőben közvetít – dr. Árpás Krisztina és Halász Enikő vezeti.