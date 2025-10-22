A szezon eddigi legjobb játékával győzött az MBH-Békéscsaba - galériával

Szorosan alakult az első szett eleje, az MBH-Békéscsaba csapata az első harmad végén el tudott lépni négy ponttal, 10:6-nál jött is a meccs első időkérése a fehérvári oldalról.

Iman Isanovic, az MBH-Békéscsaba szélső ütője szerdán este is klasszisteljesítményt nyújtott

Fotó: Imre György

Mindhárom szettben nagy volt különbség az MBH-Békéscsaba javára

Ez a különbség csak időleges volt, mert a MÁV Előre rendre felzárkózott egy-két pontra. 16:12-nél a második időkérését is ellőtte Kaszap Tamás, de a Csaba ezután már nem állt meg, nyolc egységnyi különbséget mutatott az eredményjelző. Próbált változtatni a vendégek edzője, a volt csabai Szatmári Lilla, valamint Hollósi Dóra játékba dobásával, de az első szett már így is elúszott a csapatának. Iman Isanovic szettlabdához juttatta a Csabát, Marija Krivosijszka pedig lezárta a játékrészt.

A második játszmában már 5:2-nél kikérte az idejét a fehérvári tréner. Isanovicék nagy önbizalommal és koncentráltan röplabdáztak. Egy 4:1-es sorozattal három pontra felzárkózott a MÁV Előre, de azután két blokkal, majd egy ásszal újra elhúzott a Csaba. Akadtak hullámvölgyek a hazaiak játékában is, egy 5:1-es vendégroham után 14:11-nél Nagy Péter is az időkérés eszközéhez nyúlt. A vendégek megérezték, hogy van keresnivalójuk, de a csabaiaknál mindig jött egy pont, így kettőnél nem tudott közelebb kerülni a MÁV Előre. A hajrában hét ponttal ellépett a BRSE és Krivosijszka duplájával ez a szett is meglett!

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A 3. felvonás eleje kicsit hasonlított az elsőhöz, bár ekkor a Csaba egy hárompontos előnyt szórakozott el. Aztán ismét a hazaiak percei következtek, Isanovic egy tanítanivaló ütéssel, Orosz pedig egy ásszal demoralizálta az ellenfelet, 13:6-os állásnál ki is hívta magához a játékosait Kaszap Tamás. A különbség azonban csak nőtt (a hajrához közeledve már tíz fölött jártak a csabaiak), köszönhetően annak, hogy a látványos megoldásokat bemutató hazaiaknál tényleg mindenki nagyon akart. A Békéscsabának 14 (!) szett-, és meccslabdája volt és csak egyet puskázott el, jöhetett az örömtánc! A harmadik mérkőzésre valami nagyon összeállt.