Röplabda

1 órája

A szezon eddigi legjobb játékával győzött az MBH-Békéscsaba - galériával

Címkék#eredmények#MBH-Békéscsaba#galéria#röplabda

Egységes, látványos játékkal magabiztos győzelmet aratott a viharsarki csapat a MÁV Előre Foxconn ellen a női röplabda Extraligában. Az MBH-Békéscsaba végig sokkal stabilabban játszott és megérdemelten nyert.

Gajdács Pál

Szorosan alakult az első szett eleje, az MBH-Békéscsaba csapata  az első harmad végén el tudott lépni négy ponttal, 10:6-nál jött is a meccs első időkérése a fehérvári oldalról.

MBH-Békéscsaba
Iman Isanovic, az MBH-Békéscsaba szélső ütője szerdán este is klasszisteljesítményt nyújtott
Fotó: Imre György

Mindhárom szettben nagy volt  különbség az MBH-Békéscsaba javára

Ez a különbség csak időleges volt, mert a MÁV Előre rendre felzárkózott egy-két pontra. 16:12-nél a második időkérését is ellőtte Kaszap Tamás, de a Csaba ezután már nem állt meg, nyolc egységnyi különbséget mutatott az eredményjelző. Próbált változtatni a vendégek edzője, a volt csabai Szatmári Lilla, valamint Hollósi Dóra játékba dobásával, de az első szett már így is elúszott a csapatának. Iman Isanovic szettlabdához juttatta a Csabát, Marija Krivosijszka pedig lezárta a játékrészt. 

A második játszmában már 5:2-nél kikérte az idejét a fehérvári tréner. Isanovicék nagy önbizalommal és koncentráltan röplabdáztak. Egy 4:1-es sorozattal három pontra felzárkózott a MÁV Előre, de azután két blokkal, majd egy ásszal újra elhúzott a Csaba. Akadtak hullámvölgyek a hazaiak játékában is, egy 5:1-es vendégroham után 14:11-nél Nagy Péter is az időkérés eszközéhez nyúlt. A vendégek megérezték, hogy van keresnivalójuk, de a csabaiaknál mindig jött egy pont, így kettőnél nem tudott közelebb kerülni a MÁV Előre. A hajrában hét ponttal ellépett a BRSE és Krivosijszka duplájával ez a szett is meglett! 

A 3. felvonás eleje kicsit hasonlított az elsőhöz, bár ekkor a Csaba egy hárompontos előnyt szórakozott el. Aztán ismét a hazaiak percei következtek, Isanovic egy tanítanivaló ütéssel, Orosz pedig egy ásszal demoralizálta az ellenfelet, 13:6-os állásnál ki is hívta magához a játékosait Kaszap Tamás. A különbség azonban csak nőtt (a hajrához közeledve már tíz fölött jártak a csabaiak), köszönhetően annak, hogy a látványos megoldásokat bemutató hazaiaknál tényleg mindenki nagyon akart. A Békéscsabának 14 (!) szett-, és meccslabdája volt és csak egyet puskázott el, jöhetett az örömtánc! A harmadik mérkőzésre valami nagyon összeállt.

Nagy Péter: – Végre sikerült átszakítani a gátat, most megvolt az agresszió, a fókusz. Eddig elég egysíkúan játszottunk, a nyitásfogadások sem úgy működtek, most azonban stabilabbak voltunk. Eddig csak a négyes helyekről indítottuk a visszatámadásokat, most eloszlott ez a teher és a játékunk is kiszámíthatatlanabb volt az ellenfél számára. 

Kaszap Tamás: – Jobb volt a Békéscsaba. Nekünk elsősorban a hozzáállásunkon kell változtatni.

MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 3:0

Fotók: Imre György

MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn 3:0 (15, 17, 11)

TippmixPro Női Extraliga női röplabdamérkőzés. Békéscsaba, 750 néző. Vezette: Horváth M., Jámbor. 

Békéscsaba: Isanovic 12, Allard 3, Vilela 13, Orosz 8, Krivosijszka 10, Németh L. 9. Csere: Kertész, Nánási (liberók). Vezetőedző: Nagy Péter. 

MÁV Előre: Wells 4, Kotormán, Sziládi 3, Andrikopoulou 14, Rieder, Dziuba 8. Csere: Nagy-Hegyesi (libero), Hollósi 4, Szatmári, Jeszek 2. Vezetőedző: Kaszap Tamás. 

Az eredmény alakulása. 1. szett: 10:6, 12:11, 20:12, 23:15. 2. szett: 8:2, 9:6, 13:6, 15:13, 24:17. 3. szett: 5:2, 6:6, 15:7, 21:7, 23:10. 

 

 

