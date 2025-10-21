október 21., kedd

Röplabda

1 órája

Felkészülten várja a MÁV Előre elleni csatát az MBH-Békéscsaba

Címkék#MÁV Előre Foxconn#MBH-Békéscsaba#extraliga#sport#röplabda

A szezon eddigi legnehezebb mérkőzés előtt áll a tavalyi ezüstérmes a női röplabda TippmixPro Extraligában. Az MBH-Békéscsaba az első fordulóban Nyíregyházán bravúrgyőzelmet arató MÁV Előre Foxconn csapatát látja vendégül szerdán a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban.

Gajdács Pál

Bár az MBH-Békéscsaba pénteken szettveszteség nélkül hozta le a Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni találkozót, Nagy Péter vezetőedző messze nem volt elégedett: 

győzni akar az MBH-Békéscsaba
Iman Isanovic (jobbról) , az MBH-Békéscsaba bosnyák légiósa a Szent Benedek ellen 21, a Vasas SC ellen 28 pontot termelt, tőle a MÁV Előre ellen is sokat várnak a szurkolók
Fotó: FB/Szent Benedek Röplabda Akadémia

Jó formában van az MBH-Békéscsaba ellenfele

– Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. A második szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz – nyilatkozta a klubhonlapon a mérkőzést követően.

Nos, aki látta a székesfehérvári MÁV Előre Foxconn október 12-ei nyíregyházi fellépését – ahol hatalmas csatában 3:2-es diadalt aratott Kaszap Tamás gárdája – az biztosan egyetért azzal, hogy szerdán agresszívabb játékra lesz szükség békéscsabai részről, hiszen a tavalyi ötödik helyezett gárdánál lényegesen erősebb ellenféllel néz majd farkasszemet. 

A nyáron az LP Kangasala csapatától igazolt finn-görög Georgia Andrikopoulou személyében egy igazán jó játékosra találtak, aki 26 ponttal együttese legeredményesebb játékosának bizonyult Nyíregyházán, de jól teljesített a szintén új igazolás, az ukrán szélső ütő Polina Dzjuba (15 pont), valamint az amerikai center, Alyiah Wells (16) is.

– Nehéz, viszont élvezetes mérkőzésre számítok szerdán – beszélt a klubhonlapon Nagy Péter, az MBH-Békéscsaba vezetőedzője. – Úgy érzem, hogy a MÁV Előre jó formában van, nekünk meg egy olyan mérkőzés lehet ez, ahol ha úgy csináljuk a megbeszélt dolgokat, ahogy szeretnénk, akkor lendületet kaphat a csapat és akkor egy igazán jó játékot mutathat. Biztos, hogy nehéz lesz, de úgy érzem, hogy jól felkészültünk a találkozóra. 

Az MBH-Békéscsaba–MÁV Előre Foxconn mérkőzés szerdán 18 órakor kezdődik a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. A két játékvezető Horváth Miklós és Jámbor Tamás lesz.

A bajnokság állása: 1. KHG KNRC 6 pont (6:2, 2 mérkőzés), 2. MBH-Békéscsaba 5 (6:2, 2), 3. Vasas Óbuda 3 (3:0, 1), 4. Fatum-Nyíregyháza 3 (5:5, 2), 5. MÁV Előre Foxconn 2 (3:2, 1), 6. UTE 1 (3:6, 2), 7. Vasas SC 1 (3:6, 2), 8. Szent Benedek RA 0 (0:6, 2), 9. TFSE 0 (még nem játszott mérkőzést).

