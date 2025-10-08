október 8., szerda

Koppány névnap

18°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

A „kis” Vasas ellen rajtol az MBH-Békéscsaba

Címkék#csapat#röplabda#Extraliga#MBH-Békéscsaba#Vasas SC

Csütörtökön az MBH-Békéscsaba és a Vasas SC mérkőzésével rajtol el a női röplabda TippmixPro Extraliga új idénye. Az előző évben ezüstérmes MBH-Békéscsaba a Békéscsabai Városi Sportcsrnokban 18 órától fogadja fővárosi ellenfelét.

Gajdács Pál

A bajnok Vasas Óbuda fiókcsapatával, a Vasas SC-vel kezd csütörtökön hazai pályán a női röplabda TippmixPro Extraligában az MBH-Békéscsaba csapata. 

MBH-Békéscsaba
A felkészülés tornákon az MBH-Békéscsaba új játékosai közül a bonyák Iman Isanovic jó játékával tett jüó benyomást a szurkolókra
Fotó: Imre György

Egyre jobban élvezték a játékot az MBH-Békéscsaba röplabdázói

A még mindig csak 23 éves válogatott Kertész Petra – aki fiatal kora ellenére már több éve az MBH-Békéscsaba felnőttcsapatának tagja, és Molcsányi Rita visszavonulása után a tavalyi évtől már első számú liberója – a BRSE TV-nek elmondta, hogy a csapat nagyon egyben van, jó a közösség a pályán kívül is. Ahogy haladtak előre a felkészülési mérkőzésekkel, úgy tudták egyre jobban élvezni a játékot és most már nem elsősorban a taktikai, technikai részekre figyelnek. 

– Sokkal összeszokottabbak vagyunk, a taktikai dolgokat is jobban tudjuk alkalmazni a pályán és technikailag is napról napra egyre jobban fejlődünk – mondta.

A Vasas SC csupa fiatalokból álló csapata újoncként tavaly a helyosztón a Szent Benedek Röplabda Akadémiát legyőzve a 7. helyen végzett. Csapatukban a nyáron nem volt nagy játékosmozgás, többen az utánpótlás és a szélső ütő Botyánszki Fanni a Vasas Óbudától került át a Vasas SC keretébe. 

– Pozitív előjelekkel várjuk a szezont és jót tett a csapatunknak a kis vérfrissítés mondta a klubhonlapnak a Vasas SC kapitánya, liberója, Stankovics Alinda.

A csütörtökön 18 órakor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő mérkőzést Jámbor Tamás és Villás Tibor vezeti. 

 

Május 2-án zárul az idény

A kilenccsapatos Extraliga alapszakasza egyébként február 8-án zárul, az első nyolc helyezett játszik az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntőben, ahonnan a továbbjutók az – akkor már három győzelemig tartó - egyenes kieséses szakaszban folytatják, míg a négy, elődöntőről lemaradó együttes a kilencedikkel együtt vív alsóházi körmérkőzést a kiesés elkerüléséért. Az idény május 2-án zárul. 

 

A női röplabda Extraliga 2025–2026-os mezőnye 

Fatum Nyíregyháza, KHG-KNRC, MÁV Előre Foxconn, MBH-Békéscsaba, Szent Benedek RA, TFSE (újonc), Újpesti TE, Vasas Óbuda (címvédő), Vasas SC. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu