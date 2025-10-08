A „kis” Vasas ellen rajtol az MBH-Békéscsaba

A bajnok Vasas Óbuda fiókcsapatával, a Vasas SC-vel kezd csütörtökön hazai pályán a női röplabda TippmixPro Extraligában az MBH-Békéscsaba csapata.

A felkészülés tornákon az MBH-Békéscsaba új játékosai közül a bonyák Iman Isanovic jó játékával tett jüó benyomást a szurkolókra

Fotó: Imre György

Egyre jobban élvezték a játékot az MBH-Békéscsaba röplabdázói

A még mindig csak 23 éves válogatott Kertész Petra – aki fiatal kora ellenére már több éve az MBH-Békéscsaba felnőttcsapatának tagja, és Molcsányi Rita visszavonulása után a tavalyi évtől már első számú liberója – a BRSE TV-nek elmondta, hogy a csapat nagyon egyben van, jó a közösség a pályán kívül is. Ahogy haladtak előre a felkészülési mérkőzésekkel, úgy tudták egyre jobban élvezni a játékot és most már nem elsősorban a taktikai, technikai részekre figyelnek.

– Sokkal összeszokottabbak vagyunk, a taktikai dolgokat is jobban tudjuk alkalmazni a pályán és technikailag is napról napra egyre jobban fejlődünk – mondta.

A Vasas SC csupa fiatalokból álló csapata újoncként tavaly a helyosztón a Szent Benedek Röplabda Akadémiát legyőzve a 7. helyen végzett. Csapatukban a nyáron nem volt nagy játékosmozgás, többen az utánpótlás és a szélső ütő Botyánszki Fanni a Vasas Óbudától került át a Vasas SC keretébe.

– Pozitív előjelekkel várjuk a szezont és jót tett a csapatunknak a kis vérfrissítés – mondta a klubhonlapnak a Vasas SC kapitánya, liberója, Stankovics Alinda.

A csütörtökön 18 órakor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő mérkőzést Jámbor Tamás és Villás Tibor vezeti.

Május 2-án zárul az idény

A kilenccsapatos Extraliga alapszakasza egyébként február 8-án zárul, az első nyolc helyezett játszik az egyik fél második sikeréig tartó negyeddöntőben, ahonnan a továbbjutók az – akkor már három győzelemig tartó - egyenes kieséses szakaszban folytatják, míg a négy, elődöntőről lemaradó együttes a kilencedikkel együtt vív alsóházi körmérkőzést a kiesés elkerüléséért. Az idény május 2-án zárul.

A női röplabda Extraliga 2025–2026-os mezőnye

Fatum Nyíregyháza, KHG-KNRC, MÁV Előre Foxconn, MBH-Békéscsaba, Szent Benedek RA, TFSE (újonc), Újpesti TE, Vasas Óbuda (címvédő), Vasas SC.