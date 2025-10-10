Eleken vívják a hét rangadóját

A másodosztályú program kiemelt meccsén az ötödik helyen álló elekiek igyekeznek feltartóztatni az elmúlt hétig rendíthetetlen VSE-MFC együttesét.

A másodosztályú rangadón az elekiekre annál is nehezebb kihívás vár, mint a Csabacsűd elleni őszi premieren. Fotó: Eleki USE/Facebook

A határvárosiak úgy állnak a tabella első harmadában, hogy a pályájuk felújítása miatt eddig mindössze egy meccset játszottak odahaza.

– Ellenfelünk eddig stabilan hozza azt a bajnokság során, amire hivatott, az eredményei tiszteletet parancsolóak. Ezen a szinten remek játékosok alkotják a csapatukat, amit bizonyítanak is. Nem feltartott kézzel fogadjuk őket, mindent meg fogunk tenni a győzelem reményében, hiszen szeretnénk felzárkózni és stabilan a dobogó közelében maradni. Ismerjük az erősségeiket, de inkább magunkra koncentrálunk és ha egyéni és csapatszinten jó teljesítményt fogunk nyújtani, akkor van okunk bizakodni a jó eredményben – ecsetelte Nagy Gergely, az Eleki USE labdarúgóinak edzője.

Kollégájának a Doboz elleni rangadót követően megszaporodtak a gondjai. Elsődlegesen a sérülések okozta szűkös létszám jelent kihívást.

– A múlt hét végén sikeresen kiiktatták a középcsatárunkat, így némi átszervezés szükséges csapaton belül. Most is, mint minden más esetben, győzelemre fogunk játszani, de hiba lenne alábecsülnünk az eleki csapatot. Remélhetőleg, ezúttal a lehetőségeinknek nem csak a töredékét rúgjuk majd be – fogalmazott Kintner János, a VSE-MFC szakvezetője.

A másodosztályú program

8. forduló. Október 11., szombat, 10.00: Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE. 11.00: Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE. 14.00: Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC, Eleki USE–Végegyháza-Magyarbánhegyes, Kaszaper SE–Békésszentandrási HMSE, Battonyai TK–Újkígyós FC. Október 12., vasárnap, 15.00: Lőkösháza KSK–Mezőmegyer SE. Szabadnapos: Dobozi SE.

A harmadik vonal programjából kilóg a szombati tarcsai párharc, illetve a másik szekcióban ugyancsak háromesélyes párharcot ígér a kovácsházi gárda vasárnapi kevermesi vizitje.

A harmadosztályú program