Fókuszban a szomszédvárak csatái

A másodosztályú bajnokságban pillanatnyi állapottól függetlenül rendszerint megkülönböztetett figyelmet kap a Mezőmegyer és a Békéscsabai MÁV párharca, mint ahogyan a két kígyósi gárda csatája is.

A fehér mezes szabadkígyósiakra az egyik legérdekesebb párharc vár a másodosztályú bajnokságban. Fotó: Kiss Zoltán

Utóbbiak Újkígyóson csapnak össze, mi is ezt a találkozót neveztük ki a hét összecsapásának az előzetesünkben.

– Kiemelten fontos mérkőzés vár ránk, ami mindig nagy jelentőséggel bír, függetlenül a tabellán elfoglalt helyezésektől. Az elmúlt hetek során több pont is bennünk maradt, melyekkel most előrébb tarthatnánk. Ezek sajnálatosan kicsúsztak a kezünkből. Az ellenfelünk sem jár sokkal előrébb, de tudjuk, hogy több van bennük, éppen ezért hiba lenne, csak a számokat nézni. Pozitívum, hogy végre teljes kerettel tudunk készülni. Biztos vagyok abban, ha mindenki a megbeszéltek szerint dolgozik és a maximumot nyújtja, akkor pozitív eredmény születik. A cél egyértelmű: hazai pályán kell tartani a három pontot, nincs más opció! – fogalmazott Bereczki Zsolt, az Újkígyósi FC szakvezetője.

A kígyósi derbiről hasonlóan vélekedett a vendégcsapat edzője is, aki szerint három pontért ruccannak át a szomszédvári településre.

– Azt már most megtanultuk, hogy ellenféltől függetlenül száz százalékot kell hozni a jó eredményhez. Az Újkígyós jól erősített, kellemetlen ellenfél, amely ha jó napot fog ki, bárkit képes szorongatni. Volt szerencsém látni őket egy-két meccsen idén, szervezett csapat benyomását keltették. Ami minket illet, minden meccsre próbálunk becsülettel felkészülni, fiatal csapatunk van, ezért egyelőre elég hullámzóak az eredményeink, de amit hétről-hétre beletesznek a játékosok, az megsüvegelendő és biztos vagyok benne, hogy hosszútávon kifizetődik. Reményei szerint egy ilyen meccsre nem kell extra motiváció senkinek, hogy a szebbik arcunkat mutassuk. Ha így lesz, nem lehet más a célunk, mint a három pont megszerzése – fűzte hozzá Sebestyén Antal, a szabadkígyósiak trénere.

A másodosztályú labdarúgó program

9. forduló. Október 19., vasárnap, 14.30: Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC, Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőberényi LE–Kaszaper SE, Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE, Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC, Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK. Szabadnapos: Eleki USE.