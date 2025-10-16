október 16., csütörtök

Labdarúgás - Vármegyei II-III. osztály

1 órája

Fókuszban a szomszédvárak csatái

A szombati munkanap miatt vasárnap rendezik meg a vármegyei szintű bajnoki labdarúgó-mérkőzéseket. A másodosztályú pontvadászatban a 9. forduló kerül előtérbe. Kifejezetten rangadó jellegű mérkőzést nem tartogat a program, a szomszédvári derbik mégis kárpótlást jelenthetnek.

Bakulya Mihály

A másodosztályú bajnokságban pillanatnyi állapottól függetlenül rendszerint megkülönböztetett figyelmet kap a Mezőmegyer és a Békéscsabai MÁV párharca, mint ahogyan a két kígyósi gárda csatája is. 

másodosztályú; Szabadkígyós; labdarúgás
A fehér mezes szabadkígyósiakra az egyik legérdekesebb párharc vár a másodosztályú bajnokságban. Fotó: Kiss Zoltán

Utóbbiak Újkígyóson csapnak össze, mi is ezt a találkozót neveztük ki a hét összecsapásának az előzetesünkben.
– Kiemelten fontos mérkőzés vár ránk, ami mindig nagy jelentőséggel bír, függetlenül a tabellán elfoglalt helyezésektől. Az elmúlt hetek során több pont is bennünk maradt, melyekkel most előrébb tarthatnánk. Ezek sajnálatosan kicsúsztak a kezünkből. Az ellenfelünk sem jár sokkal előrébb, de tudjuk, hogy több van bennük, éppen ezért hiba lenne, csak a számokat nézni. Pozitívum, hogy végre teljes kerettel tudunk készülni. Biztos vagyok abban, ha mindenki a megbeszéltek szerint dolgozik és a maximumot nyújtja, akkor pozitív eredmény születik. A cél egyértelmű: hazai pályán kell tartani a három pontot, nincs más opció! – fogalmazott Bereczki Zsolt, az Újkígyósi FC szakvezetője.
A kígyósi derbiről hasonlóan vélekedett a vendégcsapat edzője is, aki szerint három pontért ruccannak át a szomszédvári településre.
– Azt már most megtanultuk, hogy ellenféltől függetlenül száz százalékot kell hozni a jó eredményhez. Az Újkígyós jól erősített, kellemetlen ellenfél, amely ha jó napot fog ki, bárkit képes szorongatni. Volt szerencsém látni őket egy-két meccsen idén, szervezett csapat benyomását keltették. Ami minket illet, minden meccsre próbálunk becsülettel felkészülni, fiatal csapatunk van, ezért egyelőre elég hullámzóak az eredményeink, de amit hétről-hétre beletesznek a játékosok, az megsüvegelendő és biztos vagyok benne, hogy hosszútávon kifizetődik. Reményei szerint egy ilyen meccsre nem kell extra motiváció senkinek, hogy a szebbik arcunkat mutassuk. Ha így lesz, nem lehet más a célunk, mint a három pont megszerzése – fűzte hozzá Sebestyén Antal, a szabadkígyósiak trénere.

A másodosztályú labdarúgó program

9. forduló. Október 19., vasárnap, 14.30: Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC, Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE, Mezőberényi LE–Kaszaper SE, Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE, Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK, Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC, Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK. Szabadnapos: Eleki USE.

A harmadik vonalban ezúttal nem lesz forduló, csupán két olyan mérkőzést pótolnak, amely még az első fordulóból maradt el, illetve Kunágotán az idényzáró játéknapról hozták előre a párharcot, kihasználva a szünetet.

A harmadosztályú labdarúgó program

1. forduló. Északi csoport. Október 19., vasárnap, 14.30: Sarkadi KLE–Kötegyáni FC. Déli csoport. Október 19., vasárnap, 14.30: Csárdaszállási SZSK–Békéssámsoni SK. 11. forduló. Kunágotai TE–Telekgerendási LSC.

 

 

