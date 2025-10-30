Ismét a Doboz vívja a hét meccsét

A másodosztályban ugyanez vonatkozik a megyeri rangadóra.

A másodosztály rangadóján a fehér mezes doboziak a címvédővel szemben is szeretnék folytatni a nagy őszi sorozatukat. Fotó: Kiss Zoltán

Érdekesség, hogy ez a két gárda a tavalyi bajnokság végét hasonló párosításban zárta. Akkor a már bajnok 3–1-es győzelme a dobozi labdarúgók érmes pozíciójába került, a vendégek most jobb ajánlólevéllel érkeznek, hiszen egyetlen döntetlen kivételével valamennyi ellenfelüket legyőzték, és az olvasatukban ennél jobb alkalom nem is mutatkozhatna az elégtételre.

– Egy remek formában lévő dobozi csapat érkezik hozzánk, de most is csak azt tudom mondani, hogy nekünk saját magunkkal kell foglalkozzunk. A teljesen átalakuló csapatunk számára idő kell még, hogy a fiatalok is elég meccsrutint szerezzenek, felvegyék a felnőtt bajnokság ritmusát. Ettől függetlenül úgy érzem nem panaszkodhatunk, a kitűzött célhoz képest eddig erőn felül teljesítünk. Sajnos az utóbbi időben többen is kidőltek a sorból, ami nagyban befolyásolta az elmúlt két mérkőzésünket. A hozzáállással nincs gond, ezért ha tartalékosan is, de mindent megteszünk majd, hogy eredményesek legyünk, és kiszolgáljuk a közönségünket – nyilatkozta Lőrinci Attila, a bajnoki címvédő trénere.

A vendégek vesztett pontok tekintetében vezetik a mezőnyt, riválisaikra – velük ellentétben – még vár egy szabadnap. Ennek azonban csak abban az esetben láthatják hasznát, ha szombaton kedvező eredményt érnek el.

– A nyár folyamán a hazai csapatból több kulcsfontosságú játékos távozott, de a tabella állása azt mutatja, hogy sikerült őket pótolniuk. Ennek ismeretében nehéz mérkőzésre számítok, ám a csapat készen áll az újabb kihívásra, hiszen a hétvégén is rangadót nyertünk és szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat – fejtegette a megyeri fellépés kapcsán Balog Zsolt, a doboziak trénere.

A másodosztály programja

11. forduló. November 1., szombat, 13.30: Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer SE–Dobozi SE, Mezőberényi LE–Eleki USE, Battonyai TK–Lőkösháza KSK, Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC, Csanádapácai EFC–Kaszaper SE. November 2., vasárnap, 13.30: Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC. Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes.