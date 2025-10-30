október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás - Vármegyei II-III. osztály

1 órája

Ismét a Doboz vívja a hét meccsét

Címkék#Vármegyei III#előzetes#Vármegyei II#labdarúgás

Rangadókból és pikáns párharcokból sem lesz hiány hétvégén az alacsonyabb szintű vármegyei labdarúgó-bajnokságokban. A másodosztályban a címvédő Mezőmegyer hazai összecsapása kerül premier plánba, ahová a kiváló idényt futó dobozi alakulat látogat. A harmadik vonalban ezúttal a Déli csoport programja sejtet érdekesebb csatákat: a jaminai és a kevermesi találkozók könnyen átrendezhetik az élmezőnyt.

Bakulya Mihály

A másodosztályban ugyanez vonatkozik a megyeri rangadóra. 

másodosztály; labdarúgás; Doboz
A másodosztály rangadóján a fehér mezes doboziak a címvédővel szemben is szeretnék folytatni a nagy őszi sorozatukat. Fotó: Kiss Zoltán

Érdekesség, hogy ez a két gárda a tavalyi bajnokság végét hasonló párosításban zárta. Akkor a már bajnok 3–1-es győzelme a dobozi labdarúgók érmes pozíciójába került, a vendégek most jobb ajánlólevéllel érkeznek, hiszen egyetlen döntetlen kivételével valamennyi ellenfelüket legyőzték, és az olvasatukban ennél jobb alkalom nem is mutatkozhatna az elégtételre.
– Egy remek formában lévő dobozi csapat érkezik hozzánk, de most is csak azt tudom mondani, hogy nekünk saját magunkkal kell foglalkozzunk. A teljesen átalakuló csapatunk számára idő kell még, hogy a fiatalok is elég meccsrutint szerezzenek, felvegyék a felnőtt bajnokság ritmusát. Ettől függetlenül úgy érzem nem panaszkodhatunk, a kitűzött célhoz képest eddig erőn felül teljesítünk. Sajnos az utóbbi időben többen is kidőltek a sorból, ami nagyban befolyásolta az elmúlt két mérkőzésünket. A hozzáállással nincs gond, ezért ha tartalékosan is, de mindent megteszünk majd, hogy eredményesek legyünk, és kiszolgáljuk a közönségünket – nyilatkozta Lőrinci Attila, a bajnoki címvédő trénere.
A vendégek vesztett pontok tekintetében vezetik a mezőnyt, riválisaikra – velük ellentétben – még vár egy szabadnap. Ennek azonban csak abban az esetben láthatják hasznát, ha szombaton kedvező eredményt érnek el.
– A nyár folyamán a hazai csapatból több kulcsfontosságú játékos távozott, de a tabella állása azt mutatja, hogy sikerült őket pótolniuk. Ennek ismeretében nehéz mérkőzésre számítok, ám a csapat készen áll az újabb kihívásra, hiszen a hétvégén is rangadót nyertünk és szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat – fejtegette a megyeri fellépés kapcsán Balog Zsolt, a doboziak trénere.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A másodosztály programja

11. forduló. November 1., szombat, 13.30: Újkígyós FC–Békéscsabai MÁV SE, Mezőmegyer SE–Dobozi SE, Mezőberényi LE–Eleki USE, Battonyai TK–Lőkösháza KSK, Békésszentandrási HMSE–Tótkomlósi TC, Csanádapácai EFC–Kaszaper SE. November 2., vasárnap, 13.30: Csabacsűdi GYLSE–Szabadkígyósi SZSC. Szabadnapos: Végegyháza-Magyarbánhegyes.

A harmadik vonalban a 8. forduló műsora kerül előtérbe. Északon a dobogós csapatok idegenben gyarapítanák pontjaik számát. A Déli csoportban a listavezető Csorvásra nehéznek tűnő jaminai mérkőzés vár, a kevermesi szomszédvári derbin pedig az dőlhet el, hogy melyik félnek kell felhagynia az érmes álmok dédelgetésével.

A harmadosztály programja

8. forduló. Északi csoport. November 1., szombat, 11.00: Mezőmegyer SE II.–Zsadányi KSE. 13.30: Gerlai SE–Okány KSK, Kamuti SK–Békési FC II., Köröstarcsai KSK–Kötegyáni FC, Bucsa SE–Vésztői TK. Szabadnapos: Sarkadi KLE.
8. forduló. November 1., szombat, 13.00: Medgyesegyháza SE–Medgyesbodzás SE. 13.30: Jamina SE II.–Csorvási SK, Mezőkovácsházi TE–Békéssámsoni SK. November 2., vasárnap, 13.30: Telekgerendási LSC–Kardos KSK, Kevermes SE–Kunágotai TE. Szabadnapos: Csárdaszállási SZSK.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu