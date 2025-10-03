Hibátlan csapatok feszülnek egymásnak Magyarbánhegyesen

A másodosztályú pontvadászat kiemelt találkozóját az különbözteti meg többi csúcsderbitől, hogy azon két makulátlan együttes találkozik.

A piros mezes doboziak sorra játsszák a rangadókat a másodosztályú pontvadászatban. Fotó: Kiss Zoltán

A VSE-MFC és a Doboz is mind a hat eddigi találkozóját megnyerte, közöttük csupán a hattal jobb gólkülönbség dönti el az első helyet a mostani házigazdák javára.

– Eddig sikerült minden mérkőzést megnyernünk, ami bizakodásra ad okot, bár az ellenfelünk is hasonló mutatókkal rendelkezik. Próbálunk elvonatkoztatni ettől, mert úgy hiszem, hogy egy gyengébb képességű csapattól is ki lehet kapni, és a jobbakat is két vállra lehet kényszeríteni jó taktikával, erőnléttel és elszántsággal. Mi az utóbbit akarjuk képviselni a vasárnapi találkozón – fogalmazta meg óhaját Kintner János, a listavezető csapat trénere.

A dobozi együttes zsinórban a harmadik rangadóját vívja, de az eddigiektől eltérő módon, most nem házigazdaként várhaja a hétvégét.

– Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen ellenfelünk sem véletlenül rendelkezik hibátlan mérleggel. A végkimenetelt illetően sok múlik azon, hogy kinek jön majd ki jobban a lépés. Előzetesen háromesélyes csatára van kilátás, természetesen szeretnénk a mérleg nyelvét a mi oldalunkra billenteni és erre megvan az elgondolásunk és taktikánk – summázott Balog Zsolt, a dobozi együttes trénere.

A másodosztályú program

7. forduló. Október 4., szombat, 15.00: Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC, Tótkomlósi TC–Eleki USE, Mezőberényi LE–Lőkösháza KSK, Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE, Csanádapácai EFC–Battonyai TK. Október 5., vasárnap, 15.00: Végegyháza-Magyarbánhegyes–Dobozi SE, Csabacsűdi GYLSE–Újkígyós FC. Szabadnapos: Kaszaper SE.

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság párharcai közül előzetesen kiemelkedik az északi listavezető Vésztő zsadányi vendégjátéka. A két gárda rendre látványos presztízscsatát vív egymással, most pedig mindkettő remek formának örvend, ami arra utal, hogy akár még a korábbi meccsek teljesítményére is rátehetnek egy „lapáttal”.