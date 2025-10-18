október 18., szombat

Marco Rossi csak a vébé után lehet az eleki futballcsapat edzője

Jó edző a Marco Rossi, de azért nem egy Nagy Geri – reagált egy hozzászóló arra, hogy Elek városától ajánlatot kapott a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Nyemcsok László

Szelezsán György Elek polgármestere próbálta az eleki futballcsapathoz csábítani Marco Rossit, de azt felelte, hogy előtte még kijutna a válogatottal a foci VB-re, ahol utoljára 1986-ban jártunk. „Legyen így! Hajrá Magyarország, Hajrá Elek!” – írta a polgármester. Közös fotójukhoz pedig hozzátette, Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott utóbbi évtizedeinek legfelkészültebb és legeredményesebb szövetségi kapitánya.

Szelezsán György Elek polgármestere próbálta az eleki futballcsapathoz csábítani Marco Rossit
Szelezsán György ajánlatát még nem fogadta el Marco RossiFotó: Szelezsán György/Facebook

Egy kommentelő ezt írta: „Most nem férne be a Mester! Nagyon jó edzők dolgoznak az eleki csapatoknál, jó kimenni a pályára és látni, hogy milyen sokan járnak a meccsekre, sőt még az edzésekre is.”

 

 

 

