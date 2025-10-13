Harmadik a csabai négyes minden idők legnagyobb hazai szabadidős eseményén

A szervező Budapest Sportiroda (BSI) tájékoztatása szerint Magyarország minden szegletéből, illetve a világ 119 országából 9000 külföldi futó érkezett a 40. SPAR Budapest Maraton Fesztiválra. A több mint 40 ezer nevező közel fele a klasszikus 42,195 kilométeres távot választotta.

A Budapest Maraton stafétában harmadik csapata, balról: Komáromi László, Karsai Gábor, Kovács Mihály, Zahorán Milán

Fotó: Békéscsabai AC

A maximumot nyújtották a Budapest Maratonon

A maratonstafétában indult a Békéscsabai AC négyese. Edzőjük, Tóth Sándor szerint a tavalyi évhez képest mindenki jobb időt futott.

– Nagyon készültek és az időeredményük is jobb lett, mint egy éve. Zahorán Milán kezdett, majd Kovács Mihály következett, akit a második helyen váltott Karsai Gábor, ő pedig az első helyre vitte fel a csapatot. Az 55 éves Komáromi László vette át tőle a stafétabotot, aki végül a harmadik helyen hozta célba a csapatot. Mindenki a maximumot nyújtotta, futásuk szép példa lehet a fiatalok előtt. Büszke vagyok rájuk!

A csapat összideje a BSI honlapja szerint 2 óra 33 perc 58 másodperc.

A mezőny egybefüggő, 26 kilométeres "futókígyóként" haladt a magyar főváros legszebb helyszíneit érintő útvonalon Fotó: BSI

A klasszikus távon minden második induló külföldi volt, így még nagyobb öröm, hogy a férfiaknál és a nőknél is magyar – a Castor SE futója Vásárhelyi Máté (2:22:17) és a Vasas SC versenyzője, Nyikos Viktória (2:50:28) – diadalmaskodott.

A BSI kiemelte, hogy a maraton rajtja 25 percen keresztül zajlott, a mezőny pedig egybefüggő, 26 kilométeres "futókígyóként" haladt a magyar főváros legszebb helyszíneit érintő útvonalon.