A ranglistavezető nyerte a szeghalmi versenyt

A magyarbiliárdosok 14 darab négyes csoportba lettek beosztva, onnan 32 játékos jutott az egyenes kieséses szakaszba. Itt már minden meccs kiélezett csatát hozott.

A nap végén a rendkívül magabiztosan és eredményesen játszó Pardi Roland diadalmaskodott, megszerezve ezzel az első helyet. Az I. osztályú ranglista vezetője a döntőben a gerendási Nádra Gábor ellen aratott győzelmet, aki szintén nagyszerű teljesítményt nyújtott, és méltó ellenfélnek bizonyult.

Végeredmény: 1. Pardi Roland (DABE I.), 2. Nádra Gábor (Amnézia BK), 3. Bencsik Tibor (Csabai Tarolók BK), 4. Sós Imre (Kinizsi BK).