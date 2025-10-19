október 19., vasárnap

Magyarbiliárd

34 perce

A ranglistavezető nyerte a szeghalmi versenyt

Vásárhelyi győztest köszöntöttek Szeghalmon, a 20. Sárréti Regionális Egyéni Biliárdversenyen. A szombati eseményt Macsári József, a település polgármestere nyitotta meg, aki szívén viseli a városban zajló kiemelkedő rendezvényeket. A jubileumi eseményre összesen 56 játékos sereglett össze, ami jól mutatja a sportág népszerűségét.

Bakulya Mihály
A magyarbiliárdosok 14 darab négyes csoportba lettek beosztva, onnan 32 játékos jutott az egyenes kieséses szakaszba. Itt már minden meccs kiélezett csatát hozott.
A nap végén a rendkívül magabiztosan és eredményesen játszó Pardi Roland diadalmaskodott, megszerezve ezzel az első helyet. Az I. osztályú ranglista vezetője a döntőben a gerendási Nádra Gábor ellen aratott győzelmet, aki szintén nagyszerű teljesítményt nyújtott, és méltó ellenfélnek bizonyult.

Végeredmény: 1. Pardi Roland (DABE I.), 2. Nádra Gábor (Amnézia BK), 3. Bencsik Tibor (Csabai Tarolók BK), 4. Sós Imre (Kinizsi BK).

 

 

