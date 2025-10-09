október 9., csütörtök

ITF Taekwon-do

1 órája

Magyarbánhegyesi bronz és ötödik hely a világbajnokságon

Címkék#Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Club#világbajnokság#ITF Taekwon-do#küzdelem

Bronzérmes lett Cseresznyés Lea, a Magyarbánhegyesi Corvin Taekwon-do Club junior versenyzője a horvátországi Porecsben zajló ITF Taekwon-do világbajnokságon.

Gajdács Pál

A junior 45 kg-os súlycsoportban küzdelemben versenyző Cseresznyés Lea szerdán először a japán Kato Hyiorival találkozott és győzött 4:0-ra, meggyőző fölénnyel. Ennél szorosabban alakult a svájci Verena Zuger elleni találkozója, amit 3:1-re nyert meg, bejutva ezzel a legjobb 4 közé. Következett az ukrán Polina Sztyepanova, ám vele már nem bírt a magyarbánhegyesi lány, így a megérdemelt bronzérem lett a jutalma. 

Tamás Tímea, a magyarbánhegyesi klub vezetőedzője és az újdonsült világbajnoki bronzérmes Cseresznyés Lea. Fotó: BMHSZ

A felnőtteknél a kezdőnapon a töréstechnikákra került sor. Itt a magyarbánhegyesi Priskin Ferenc két döntetlennel és egy széttöréssel az előkelő 5. helyen végzett 33 induló közül. Annál is inkább értékes a teljesítménye, hiszen ruganyosságban és technikában 34 évesen is állja a versenyt a fiatalabbakkal.

 

