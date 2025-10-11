1 órája
A végén jött a ráadás: megvertük az örmény nemzeti tizenegyet - galériával
Örményország ellen játszott szombaton este labdarúgó vb-selejtezőt nemzeti tizenegyünk. Mutatjuk, hogyan alakult a magyar-örmény meccs.
Marco Rossi szövetségi kapitány több poszton is változtatott a magyar-örmény meccs kezdőcsapatán: visszatért például Schäfer András, míg Szoboszlai Dominik ezúttal támadóbb szerepkörben játszott.
Magyar-örmény meccs: a hazaiak birtokolták többet a labdát
Az első félidőben bár a magyar csapat dominált, nem született gól. A második játékrészben Lukács Dániel megszerezte pályafutása első válogatott gólját, amivel Magyarország megszerezte a vezetést. Szoboszlai aktívan irányította a támadásokat, több veszélyes helyzetet is kialakított, és közel állt a gólszerzéshez. A második találatot Gruber Zsombor szerezte a hosszabbításban.
A magyar válogatott összességében magabiztosan futballozott, uralta a mérkőzést, és megérdemelten nyert 2:0-ra. Ez a győzelem fontos lépés volt a világbajnoki kijutás felé.
A mérkőzésről bővebben a Magyar Nemzet oldalán olvashat.
Magyarország-Örményország vb-selejtező 2-0Fotók: Purger Tamás/Illyés Tibor/MTI
