A végén jött a ráadás: megvertük az örmény nemzeti tizenegyet - galériával

Marco Rossi szövetségi kapitány több poszton is változtatott a magyar-örmény meccs kezdőcsapatán: visszatért például Schäfer András, míg Szoboszlai Dominik ezúttal támadóbb szerepkörben játszott.

Uralta a pályát a hazai csapat a magyar-örmény meccsen Fotó: Illyés Tibor/MTI

Magyar-örmény meccs: a hazaiak birtokolták többet a labdát

Az első félidőben bár a magyar csapat dominált, nem született gól. A második játékrészben Lukács Dániel megszerezte pályafutása első válogatott gólját, amivel Magyarország megszerezte a vezetést. Szoboszlai aktívan irányította a támadásokat, több veszélyes helyzetet is kialakított, és közel állt a gólszerzéshez. A második találatot Gruber Zsombor szerezte a hosszabbításban.

A magyar válogatott összességében magabiztosan futballozott, uralta a mérkőzést, és megérdemelten nyert 2:0-ra. Ez a győzelem fontos lépés volt a világbajnoki kijutás felé.

A mérkőzésről bővebben a Magyar Nemzet oldalán olvashat.