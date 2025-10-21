Kézilabda
28 perce
A Vác az Orosháza ellenfele a kupában
NB I.-es csapattal találkozik a Magyar Kupa 3. fordulójában az NB II.-es Zengő Alföld Orosházi KC női kézilabda-csapata.
A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja szerint az élvonalbeli Vác együttesével mérkőzik az előző körben a Békéscsabai Előre NKSE-t búcsúztató Orosháza november 6-án 18 órai kezdettel a váci városi sportcsarnokban.
