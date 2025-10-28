október 28., kedd

Labdarúgás - MOL Magyar Kupa

1 órája

A Groupama Arénába hivatalosak az Előre labdarúgói

Manapság sok kritika éri a MLSZ vezetését. Az élvonalbeli klubok egy része az új „magyar szabályt”, másik csoportja a háromkörös bajnoki lebonyolítást vitatja, az alacsonyabb szinteken érdekelt egyesületek pedig a Magyar Kupa sorozatában érvénybe léptetett újdonsült paragrafus ellen ágálnak. Utóbbinak esett a csapdájába – mások mellett –, a komoly kihívás előtt álló Békéscsaba 1912 Előre is, mely szerdán este a Fradi vendége.

Bakulya Mihály

A Magyar Kupa keretében a nyolcaddöntőbe jutásért csatáznak ezekben a napokban, a még állva maradt csapatok. 

Magyar Kupa; Tóth Dániel; Békéscsaba
A két együttes legutóbbi Magyar Kupa mérkőzésén Tóth Dániel szerzett vezetést a békéscsabaiaknak. Fotó: Imre György

Ettől a fordulótól már nem védettek az alacsonyabb szinten játszó csapatok

Újdonság erejével hat ugyanakkor, hogy ettől a fordulótól már nincsenek védve az alacsonyabb szinteken versenyző alakulatok és nem élveznek pályaválasztói előnyt, pedig ennek a sorozatnak eddig éppen ez adta a varázsát! A sorsolás jóvoltából így fordulhat elő, hogy Csató Sándor csapatának szerda este 20 órától a Groupama Arénában kell pályára lépnie, nem pedig a Kórház utcában fogadhatja a Ferencvárost, egy garantáltan telt házas, presztízsmeccsen.

Nem feltartott kézzel szállnak le a buszról

A csabai labdarúgók vélhetően nem feltartott kezekkel szállnak le az autóbuszukról, és a korábbi tévés meccsek igyekezete jellemzi majd őket, ezzel eltüntetve a két együttes között minden területen megmutatkozó különbséget. A lilák egy szentlőrinci bajnoki döntetlennel hangolódtak a kupára, azt az eredményt most is látatlanban aláírnák a Viharsarokban.

Ehhez persze még a Nyíregyháza elleni, büntetőpárbajban kivívott továbbjutást eredményező meccsnél is nagyobb energiákat kell mozgósítaniuk a legerősebb hazai gárda ellen. Amely tegyük hozzá gyorsan, nem legyőzhetetlen. Ezt vasárnap az NB I.-es sereghajtó Zalaegerszeg bizonyította újfent, amely hátrányból fordítva happolta el a három pontot az Üllői útról.

A zöld-fehérek csapnivaló bajnoki szereplése azért is érthetetlen a kívülállók és a népes szurkolótábor számára, mert a nemzetközi porondon viszont ragyogóan veszik az akadályokat. Nyilván házon belül tudják a problémák okait, a legutóbbi mérkőzésen nyújtott teljesítményük mindenesetre adhat reményt az Előre számára is.

Magyar Kupa: dicső csabai újkori mérleg

Az utóbbi négy évben háromszor is a fináléig menetelő zöld-fehéreknek amúgy sincsenek jó emlékeik a csabaiakkal szemben. Legutóbb 2019 decemberében – szintén egymérkőzéses párharcban – játszott egymással a két csapat, s a lilák 2–0-ra nyertek hazai pályán. Abból a párharcból mára csak a kapus Gróf Dávid illetve Hursán György maradt meg hírmondónak a két csapatban. Előtte pedig 2011 őszén az oda-visszavágós rendszerben sem termett babér az FTC-nek, mivel a gól nélküli döntetlen után pályaválasztóként 2–2-t játszott. Akkor még az idegenben szerzett több gól szabálya volt érvényben, így továbbjutott a Békéscsaba, amely egyébként mindkét idényben az NB II.-ben szerepelt. 

Nem gyakori, hogy az Üllői úton szerepeljen a Békéscsaba

– Nem túl gyakran adatik meg, hogy a Ferencváros ellen az Üllői úton szerepeljen a Békéscsaba – monda Csató Sándor, a lila-fehérek vezetőedzője. – Régen nagy csaták voltak, sok szép emlékkel, ilyen volt például 1987 áprilisában az a bajnoki, amelyet egy nullára nyertünk meg a Kórház utcában (Csató Sándor szerényen elhallgatja, hogy az ő találatával! – a szerző). Mindenki úgy fogja fel, hogy örömfutball lesz egy olyan stadionban, mint a Groupama Aréna, ahová úgy tudom, hogy sokan készülnek felutazni Békéscsabáról. Látjuk a Fradi szereplését, azt is, hogy legutóbb a Zalaegerszeg ellen kikaptak. Sok játékossal rendelkeznek, erős a keretük. Hosszú sorozatban vannak, fáradtabbak is már talán. Nekünk a legjobbunkat kell nyújtani ahhoz, hogy egy tisztességes eredményt érjünk el. Jó hír, hogy lassan kezdenek felépülni a sérültjeink, betegeink, vagyis most már van választási lehetőségünk.

Az M4 Sport élőben közvetíti a mérkőzést

Az M4 Sport Televízió által élőben közvetített mérkőzésen 20 órakor indul útjára a labda, a játékvezető Berke Balázs lesz, a munkáját pedig Bornemissza Gergely és Garai Péter asszisztensek segítik.

 

