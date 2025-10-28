A Groupama Arénába hivatalosak az Előre labdarúgói

A Magyar Kupa keretében a nyolcaddöntőbe jutásért csatáznak ezekben a napokban, a még állva maradt csapatok.

A két együttes legutóbbi Magyar Kupa mérkőzésén Tóth Dániel szerzett vezetést a békéscsabaiaknak. Fotó: Imre György

Ettől a fordulótól már nem védettek az alacsonyabb szinten játszó csapatok

Újdonság erejével hat ugyanakkor, hogy ettől a fordulótól már nincsenek védve az alacsonyabb szinteken versenyző alakulatok és nem élveznek pályaválasztói előnyt, pedig ennek a sorozatnak eddig éppen ez adta a varázsát! A sorsolás jóvoltából így fordulhat elő, hogy Csató Sándor csapatának szerda este 20 órától a Groupama Arénában kell pályára lépnie, nem pedig a Kórház utcában fogadhatja a Ferencvárost, egy garantáltan telt házas, presztízsmeccsen.

Nem feltartott kézzel szállnak le a buszról

A csabai labdarúgók vélhetően nem feltartott kezekkel szállnak le az autóbuszukról, és a korábbi tévés meccsek igyekezete jellemzi majd őket, ezzel eltüntetve a két együttes között minden területen megmutatkozó különbséget. A lilák egy szentlőrinci bajnoki döntetlennel hangolódtak a kupára, azt az eredményt most is látatlanban aláírnák a Viharsarokban.

Ehhez persze még a Nyíregyháza elleni, büntetőpárbajban kivívott továbbjutást eredményező meccsnél is nagyobb energiákat kell mozgósítaniuk a legerősebb hazai gárda ellen. Amely tegyük hozzá gyorsan, nem legyőzhetetlen. Ezt vasárnap az NB I.-es sereghajtó Zalaegerszeg bizonyította újfent, amely hátrányból fordítva happolta el a három pontot az Üllői útról.