A válogatott dedikált meze vár gazdára

Nem is jön ajándék nélkül a honi labdarúgóélet közismert személyisége, egy dedikált eredeti válogatott mezt ajánlott fel, amit a nemzeti válogatott tagjai a Magyarország–Örményország világbajnoki selejtező előtt írtak alá. Ezt a mezt bocsájtották licitre Nyéki Szabolcs közösségi oldalán, melyre október 17-én este 20 óráig lehet licitálni.

A legtöbbet ajánló, másnap a bálon személyesen veheti át a mezt Sipos Jenőtől. Az ereklye és a sportbál teljes bevételét az egyesület működési költségeire fordítják.