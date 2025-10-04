Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
1 órája
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik játéknapjának szombati eredménysora.
A szabadkígyósiak elvesztették a múlt heti lendületüket, a berényiek kiheverték azt a sokkot. Fotó: Kiss Zoltán
Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 3–0 (2–0)
Tótkomlósi TC–Eleki USE 1–4 (1–2)
Mezőberényi LE–Lőkösháza KSK 4–2 (3–2)
Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE 1–3 (0–1)
Csanádapácai EFC–Battonyai TK 1–1 (1–1)
Október 5., vasárnap, 15.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Dobozi SE
Csabacsűdi GYLSE–Újkígyós FC
Szabadnapos: Kaszaper SE
Részletek később.
