Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

1 órája

Friss II. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik játéknapjának szombati eredménysora.

Beol.hu
Friss II. osztályú eredmények

A szabadkígyósiak elvesztették a múlt heti lendületüket, a berényiek kiheverték azt a sokkot. Fotó: Kiss Zoltán

Mezőmegyer SE–Szabadkígyósi SZSC 3–0 (2–0)
Tótkomlósi TC–Eleki USE 1–4 (1–2)
Mezőberényi LE–Lőkösháza KSK 4–2 (3–2)
Békésszentandrási HMSE–Békéscsabai MÁV SE 1–3 (0–1)
Csanádapácai EFC–Battonyai TK 1–1 (1–1)
Október 5., vasárnap, 15.00:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Dobozi SE
Csabacsűdi GYLSE–Újkígyós FC
Szabadnapos: Kaszaper SE

Részletek később.

 

 

