Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

52 perce

Friss II. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság tizedik játéknapjának szombati eredménysora.

Beol.hu
Friss II. osztályú eredmények

A szabadkígyósi öltözőbe visszatért a győztes meccsek hangulata, a komlósiak pihentek ezen a hétvégén. Fotó: Kiss Zoltán

Szabadkígyósi SZSC–Battonyai TK 5–1 (3–0)
Dobozi SE–Mezőberényi LE 1–0 (0–0)
Kaszaper SE–Mezőmegyer SE 1–1 (0–0)
Békéscsabai MÁV SE–Csanádapácai EFC 3–2 (2–1)
Az Eleki USE–Békésszentandrási HMSE mérkőzés elmaradt, mert a vendégek nem tudtak kiállni
Október 26., vasárnap, 13.30:
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Csabacsűdi GYLSE
Lőkösháza KSK–Újkígyós FC
Szabadnapos: Tótkomlósi TC

 

 

