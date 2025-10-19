Labdarúgás - Vármegyei II. osztály
Friss II. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik játéknapjának eredménysora.
9. forduló
Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC 2–1 (0–1)
Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE 2–0 (1–0)
Mezőberényi LE–Kaszaper SE 4–1 (3–0)
Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE 0–3 (0–1)
Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK 3–4 (0–3)
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC 3–0 (1–0)
Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK 2–0 (0–0)
Szabadnapos: Eleki USE
