Labdarúgás - Vármegyei II. osztály

Friss II. osztályú eredmények

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik játéknapjának eredménysora.

Beol.hu

9. forduló

A dobozi együttes idegenben folytatta jó szereplését, az Elek pihent. Fotó: Kiss Zoltán

Újkígyós FC–Szabadkígyósi SZSC 2–1 (0–1)
Mezőmegyer SE–Békéscsabai MÁV SE 2–0 (1–0)
Mezőberényi LE–Kaszaper SE 4–1 (3–0)
Békésszentandrási HMSE–Dobozi SE 0–3 (0–1)
Csanádapácai EFC–Lőkösháza KSK 3–4 (0–3)
Végegyháza-Magyarbánhegyes–Tótkomlósi TC 3–0 (1–0)
Csabacsűdi GYLSE–Battonyai TK 2–0 (0–0)
Szabadnapos: Eleki USE

Részletek később

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
