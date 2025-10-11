október 11., szombat

Labdarúgás

30 perce

Friss II. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás#sport#meccsek

A Békés Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik játéknapjának szombati eredménysora.

Beol.hu
A Csabacsűd idegenben, a Kaszaper hazai pályán gyarapította pontjai számát. Fotó: Babák Zoltán

Tótkomlósi TC–Csabacsűdi GYLSE 0–0
Békéscsabai MÁV SE–Mezőberényi LE 1–2 (1–0)
Szabadkígyósi SZSC–Csanádapácai EFC 3–0 (2–0)
Eleki USE–Végegyháza-Magyarbánhegyes 2–2 (1–2)
Kaszaper SE–Békésszentandrási HMSE 5–0 (3–0)
Battonyai TK–Újkígyós FC 3–3 (1–2)
Lőkösháza KSK–Mezőmegyer SE 1–2 (0–1)
Szabadnapos: Dobozi SE

 

 

