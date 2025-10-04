Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
1 órája
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik játéknapjának szombati eredménysora.
Jamina SE–Szarvasi FC 1–5 (1–2)
Kondorosi TE–Szeghalmi FC 9–2 (4–0)
Békési FC–Füzesgyarmati SK 2–1 (1–1)
Gyomaendrődi FC–Nagyszénás SE 2–2 (0–1)
Mezőhegyesi SE–Orosházi MTK-ULE 1–2 (0–0)
Szabadnapos: Dévaványai SE
Részletek hamarosan.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre