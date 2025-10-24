Labdarúgás - Vármegyei I. osztály
Friss I. osztályú eredmények (10. 24-re)
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik játéknapjának pénteki eredménysora.
Az alapszakasz első felét bezáró fordulóban történt.
Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC 1–2 (0–0)
Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE 2–5 (0–3)
Orosházi MTK-ULE–Békési FC 3–1 (2–0)
Nagyszénás SE–Kondorosi TE 0–2 (0–1)
Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC 2–2 (2–1)
Szabadnapos: Jamina SE
