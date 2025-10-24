október 24., péntek

Labdarúgás - Vármegyei I. osztály

1 órája

Friss I. osztályú eredmények (10. 24-re)

Címkék#eredmények#Vármegyei I#meccsek

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság tizenegyedik játéknapjának pénteki eredménysora.

Beol.hu

Az alapszakasz első felét bezáró fordulóban történt.

Az orosházi és a szénási csapat is jó szériában várhatta az aktuális  mérkőzését. Fotó: Bohus Krisztián

Füzesgyarmati SK–Szeghalmi FC 1–2 (0–0)
Mezőhegyesi SE–Dévaványai SE 2–5 (0–3)
Orosházi MTK-ULE–Békési FC 3–1 (2–0)
Nagyszénás SE–Kondorosi TE 0–2 (0–1)
Szarvasi FC–Gyomaendrődi FC 2–2 (2–1)
Szabadnapos: Jamina SE

Részletek hamarosan.

 

