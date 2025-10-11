Labdarúgás
59 perce
Friss I. osztályú eredmények
A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik játéknapjának eredménysora.
A gyarmatiak nem tudtak pontot otthon tartani, a békésiek (feketében) szabadnapjukat töltötték hétvégén. Fotó: Kiss Zoltán
Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE 1–2 (1–1)
Szeghalmi FC–Jamina SE 3–4 (0–0)
Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC 5–2 (2–1)
Nagyszénás SE–Dévaványai SE 4–0 (2–0)
Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE 7–0 (2–0)
Szabadnapos: Békési FC
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre