Labdarúgás

1 órája

Friss I. osztályú eredmények

Címkék#eredmények#Vármegyei I#labdarúgás#sport#meccsek

A Békés Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik játéknapjának eredménysora.

Friss I. osztályú eredmények

A gyarmatiak nem tudtak pontot otthon tartani, a békésiek (feketében) szabadnapjukat töltötték hétvégén. Fotó: Kiss Zoltán

Füzesgyarmati SK–Kondorosi TE 1–2 (1–1)
Szeghalmi FC–Jamina SE 3–4 (0–0)
Orosházi MTK-ULE–Gyomaendrődi FC 5–2 (2–1)
Nagyszénás SE–Dévaványai SE 4–0 (2–0)
Szarvasi FC–Mezőhegyesi SE 7–0 (2–0)
Szabadnapos: Békési FC

 

 

