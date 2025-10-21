október 21., kedd

Kosárlabda

1 órája

Eredményes békési rajt

Címkék#Békési SZSK#sport#győzelem#kosárlabda

Győzelemmel kezdte meg bajnoki szereplését a Békési SZSK kosárlabdacsapata. Az átszervezés után az NB II.-es Közép „B” csoportban érdekelt viharsarki alakulat a Dunaharaszti vendégeként aratott magabiztos sikert.

Bakulya Mihály

Király és Sipaki ponterős játékával 15-4-es etappal kezdték a meccset a vendégek, ami ki is tartott a negyed végéig. A második tíz perc már közel sem volt ilyen eredményes, de a Haraszti nem tudott tízen belülre kerülni. Annál inkább a második félidő első felében, azonban a békésiek a záró negyedre összekapták magukat és és végül nagyon biztosan hozták a meccset.

Dunaharaszti MTK II.–Békési SZSK 65-85 (15-26, 13-13, 25-22, 12-24)

NB II.-es kosárlabda-mérkőzés. Dunaharaszti, 50 néző. Vezette: Molnár T., Kara.
Békés: Király 9, Pocsai 9, Fodor 27/18, Balog Cs. 7/3, Sipaki 20. Csere: Balogh Z. 9/3, Lipcsei 2, Lovas 2, Pocsaji, Váczi, Berecz T., Berecz B. Edző: Balog Vilmos. A Dunaharaszti legjobb pontszerzői: Szőke 14/6, Mayer 12/3.

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
