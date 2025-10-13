Jól jöttek a rangadók a csoportok éllovasainak - galériával

A köröstarcsai és a sarkadi csapat döntetlenje, illetve a Békés II. bucsai fiaskója jól jött az Északi csoport élén menetelő Vésztőnek, amely valóságos gólzáport zúdított az Okányra, újfent igazolva, hogy rossz „házszámot” választott a nyári nevezés leadásakor.

Az Okányban sziporkázó vésztőieknek jól jött a köröstarcsai döntetlen. Fotó: Kuti István

Délen a Csorvás menetel imponálóan, rá csak a most egymással csatázó Kovácsháza és Kevermes tűnik veszélyesnek. Mutatjuk a hétvégi összefoglalót.

Északi csoport

Köröstarcsai KSK–Sarkadi KLE 1–1 (0–0)

Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Köröstarcsa, 50 néző. Vezette: Pálfi János.

Köröstarcsa: Fülöp J. – Veder (Tóth I.), Agárdi, Szivák, Fülöp L., Antal, Kozák, Kukuk (Fülöp R.), Szentpéteri (Hajnal), Vincze, Novák (Nagy Zs.). Edző: Kis László.

Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Csonka, Papp B., Urbán, Szalazsán A., Szilágyi E. (Jenei), Berke, Hrabovszki (Nagy B.), Mezei, Szabó Milán (Szabó V.). Edző: Szűcs Egon.

Gólszerző: Agárdi (78.), ill. Szilágyi E. (52.).

Kis László: – Az első félidőben az akarattal nem volt probléma, de nem a játék, hanem a küzdelem jellemezte mind a két csapatot. A szünetben helyre tettük a fejeket, azután élvezetes meccset láthatott a közönség, A végén ha szerencsésebbek vagyunk meglehetett volna a három pont, de összességében igazságos döntetlennel zárult a mérkőzés.

Szűcs Egon: – A mérkőzést látva, bizonyos játékvezetőknek újra kellene tartani az oktatást az új szabályokról, mert ez ma fordítva sült el. Ha csak fele komolyan veszi az őt ért rágalmazásokat, nem egyszer kellett volna villannia a piros lapnak. Teljesen kicsúszott az irányítás a kezükből, így két jó erőkből álló csapat nem tudott jó mérkőzést játszani.

Bucsa SE–Békési FC II. 5–2 (3–0)

Bucsa, 30 néző. Vezeti: Csávás Szabolcs István.

Bucsa: Rácz – Lengyel (Mile), Tóth K., Kulik Cs., Sántha, Molnár D., Varga S. (Szujó H.), Pádár, Pap S., Kovács N., Tasi T. Játékos-edző: Nagy Ferenc.

Békés: Nagy-Gáspár – Rigler, Nagy N., Kis J., Mihalik, D. Nagy, Kardos I., Reszelő T., Apáti-Nagy (Fodor), Bokros (Kis A.), Kardos M. Játékos-edző: Kardos Imre, Minya István.

Gólszerző: Kulik Cs. (30., 90.), Kovács N. (39., 91.), Tasi T. (40.), ill. Kardos I. (67. – 11-esből), Reszelő T. (80.).

Nagy Ferenc: – A legjobb mentalitással álltunk bele a meccsbe, keményen, határozottan, ami nem ízlett a vendégeknek. A helyzeteinket ezúttal jó arányban értékesítettük, és a védekezésünk is megtette a magáét, amit extra kapusteljesítmény is segített.

Kardos Imre: – Azt hittem, hogy a múlt heti teljesítményt nem lehet alul múlni, de nekünk sikerült, mindegy milyen csapattal tudtunk kiállni. Remélem, tavasszal azért elutaznak Békésre a bucsaiak!