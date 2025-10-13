1 órája
Jól jöttek a rangadók a csoportok éllovasainak - galériával
Szoros meccseket hoztak a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hétvégi csoportrangadói. A köröstarcsai gárda megosztozott a pontokon a Sarkaddal, a Kevermes viszont túl nagy előnyt adott vendégének, amit feljavuló játékkal sem tudott korrigálni. A mezőny egyke százszázalékos együttese tarolt az Északi csoportban, máris utcahosszal vezet.
A köröstarcsai és a sarkadi csapat döntetlenje, illetve a Békés II. bucsai fiaskója jól jött az Északi csoport élén menetelő Vésztőnek, amely valóságos gólzáport zúdított az Okányra, újfent igazolva, hogy rossz „házszámot” választott a nyári nevezés leadásakor.
Délen a Csorvás menetel imponálóan, rá csak a most egymással csatázó Kovácsháza és Kevermes tűnik veszélyesnek. Mutatjuk a hétvégi összefoglalót.
Északi csoport
Köröstarcsai KSK–Sarkadi KLE 1–1 (0–0)
Vármegyei III. osztályú labdarúgó-mérkőzés. Köröstarcsa, 50 néző. Vezette: Pálfi János.
Köröstarcsa: Fülöp J. – Veder (Tóth I.), Agárdi, Szivák, Fülöp L., Antal, Kozák, Kukuk (Fülöp R.), Szentpéteri (Hajnal), Vincze, Novák (Nagy Zs.). Edző: Kis László.
Sarkad: Gyebnár – Jánki I., Csonka, Papp B., Urbán, Szalazsán A., Szilágyi E. (Jenei), Berke, Hrabovszki (Nagy B.), Mezei, Szabó Milán (Szabó V.). Edző: Szűcs Egon.
Gólszerző: Agárdi (78.), ill. Szilágyi E. (52.).
Kis László: – Az első félidőben az akarattal nem volt probléma, de nem a játék, hanem a küzdelem jellemezte mind a két csapatot. A szünetben helyre tettük a fejeket, azután élvezetes meccset láthatott a közönség, A végén ha szerencsésebbek vagyunk meglehetett volna a három pont, de összességében igazságos döntetlennel zárult a mérkőzés.
Szűcs Egon: – A mérkőzést látva, bizonyos játékvezetőknek újra kellene tartani az oktatást az új szabályokról, mert ez ma fordítva sült el. Ha csak fele komolyan veszi az őt ért rágalmazásokat, nem egyszer kellett volna villannia a piros lapnak. Teljesen kicsúszott az irányítás a kezükből, így két jó erőkből álló csapat nem tudott jó mérkőzést játszani.
Bucsa SE–Békési FC II. 5–2 (3–0)
Bucsa, 30 néző. Vezeti: Csávás Szabolcs István.
Bucsa: Rácz – Lengyel (Mile), Tóth K., Kulik Cs., Sántha, Molnár D., Varga S. (Szujó H.), Pádár, Pap S., Kovács N., Tasi T. Játékos-edző: Nagy Ferenc.
Békés: Nagy-Gáspár – Rigler, Nagy N., Kis J., Mihalik, D. Nagy, Kardos I., Reszelő T., Apáti-Nagy (Fodor), Bokros (Kis A.), Kardos M. Játékos-edző: Kardos Imre, Minya István.
Gólszerző: Kulik Cs. (30., 90.), Kovács N. (39., 91.), Tasi T. (40.), ill. Kardos I. (67. – 11-esből), Reszelő T. (80.).
Nagy Ferenc: – A legjobb mentalitással álltunk bele a meccsbe, keményen, határozottan, ami nem ízlett a vendégeknek. A helyzeteinket ezúttal jó arányban értékesítettük, és a védekezésünk is megtette a magáét, amit extra kapusteljesítmény is segített.
Kardos Imre: – Azt hittem, hogy a múlt heti teljesítményt nem lehet alul múlni, de nekünk sikerült, mindegy milyen csapattal tudtunk kiállni. Remélem, tavasszal azért elutaznak Békésre a bucsaiak!
Okány KSK–Vésztői TK 1–15 (1–7)
Okány, 100 néző. Vezette: Hrncsjár Zsolt.
Okány: Rózsa (Radovics) – Huszár, Kincses (Kovács R.), Bodó, Balogh R. (Nagy B.), Balogh L. (Szabó A.), Lengyel, Bujdosó, Pesti (Ruszó), Tóth I. F. (Török), Sujtó. Edző: Varjú Richárd.
Vésztő: Jansik – Tóth I., Balázs, Lázár T. (Nikula), Szabó R., Fazekas, Pap Sz., Pap Zs. (Szabó Zs.), Kopács (Kurucz), Szőke (Mohácsi), Pálfi (Varga E.). Edző: Kuti István, Rábai Mihály.
Gólszerző: Balogh R. (21.), ill. Pálfi (7., 37., 42., 62., 66., 72.), Pap Sz. (12., 16. – 11-esből, 32., 58.), Szőke (44.), Szabó R. (69., 89.), Kurucz (79., 81.).
Varju Richárd: – David Gogginst idézném: „Nem a vereség a szégyen. A szégyen az, ha bedobjuk a rohadt törülközőt.”
Kuti István: – Bár szorosabb találkozóra számítottunk a szomszédvári derbin, de magabiztos és többségében szép játékkal hoztuk a kötelező győzelmet. Támadóink ma szebbnél szebb gólokkal örvendeztették meg a szépszámú szurkolótáborunkat, a védekezésünk is rendben volt.
Kamuti SK–Mezőmegyer SE II. 0–2 (0–0)
Kamut, 60 néző. Vezette: Baczovszki Attila.
Kamut: Viczián N. – Pocsai (Szűcs), Szabó Gy. (Gál Z,), Gilik, Kocsor, Dananaj (Knapp A.), Máté. Viczián B. (Knapp B.), Jakusovszki (Radics), Szalkai M., Fulajtár. Edző: Gál András.
Mezőmegyer II.: Szalkai J. – Tóth D. (Kovács M.), Tóth M., Vozár O. (Botlik), Egeresi (Kohut), Mucsi (Fabulya), Brhlik, Hajdú, Fekete, Miklovitz (Kolláth), Papp Á. Játékos-edző: Laurinyecz Mihály.
Gólszerző: Brhlik (60.), Tóth M. (78.). Kiállítva: Fulajtár (65. – utolsó emberként szabálytalankodott), Gilik (85. – második sárga lap).
Gál András: – Gyengék, súlytalanok voltunk. Megérdemelt vendégsiker.
Laurinyecz Mihály: – Uraltuk a mérkőzést, főleg a második félidőben, és ha a kapu előtt jobban koncentrálunk, akkor ebből a mérkőzésből kiütés is lehetett volna. Gratulálok a csapatnak a fontos győzelemhez!
Gerlai SE–Kötegyáni FC 6–0 (3–0)
Gerla, 50 néző. Vezette: Rakonczás Zsolt.
Gerla: Kapelláró – Horváth Á., Bereczki, ifj. Kiss G., Nagy Cs., Susánszky, Szendrődi, Sóvári, Gáspár, Reisz, Hévizi (Pálfi). Játékos-edző: Simon Attila.
Kötegyán: Coita – Csikos, Kovács E., Kotlacsik, Csiki D., Botos, Jánki M., Ungor, Nemes (Mihály), Csiki K., Széplaki. Játékos-edző: Csiki István.
Gólszerző: Hévizi (15.), Szendrődi (21., 64., 74.), Susánszky (44.), Nagy Cs. (59.).
Simon Attila: – Jó hangulatú, sportszerű mérkőzés! Gratulálok a csapatnak a győzelemhez!
Csiki István: – Szép időben, egy jó csapat ellen játszottunk egy jót.
Szabadnapos: Zsadányi KSE
Déli csoport
Jamina SE II.–Medgyesegyháza SE 5–0 (2–0)
Békéscsaba, 30 néző. Vezette: Saitz Dániel.
Jamina II.: Búr – Leszkó, Valyuch (Farkas II. F.), Onódi (Orodán), Simon, Osztódi, Aradszki, Kovács Á., Balogh Zs., Géczi (Gyurovszki), Farkas I. F. Edző: Varga Péter.
Medgyesegyháza: Földesi – Tanner, Fodor, Fülöp, Uhrin, Czene, Földesi, Holecz (Huszárik), Szigetvári, Megyeri, Szikszai. Edző: Viczián György.
Gólszerző: Osztódi (6.), Onódi (8.), Simon (5., 90.), Aradszki (82.).
Varga Péter: – A helyzetek töredékét kihasználva nyertünk mérkőzést, a sportszerű vendégekkel szemben. Örülök, hogy mindenkinek tudtam játéklehetőséget biztosítani.
Viczián György: – Egy fiatal és lendületes csapathoz látogattunk sok hiányzóval, ez lett belőle...
Csárdaszállási SZSK–Csorvási SK 0–3 (0–1)
Csárdaszállás, 10 néző. Vezette: Ujhelyi Rajmund.
Csárdaszállás: Migale – Zanyik, Fekete, Székely, Erdős, Balogh S., Filippovits B., Filippovits G., Ruzsa (Berczi), Barnai, Tóth I. N. Edző: Rácz Mihály.
Csorvás: Varga Á. – Mazán, Zahorán, Máriás, Varga G., Gyevi-Nagy (Ruszin), Lukács (Bucsek), Koszna (Gerda V.), Plesovszki, Zsiga, Szokolai, Rozsi. Edző: Könyves Balázs.
Gólszerző: Mazán (35.), Zsiga (58.), Varga G. (83.).
Rácz Mihály: – Gratulálok a fiúknak, küzdeni akarásból ma jelesre vizsgáztak! Sikerült végig fegyelmezetten és szervezetten játszani, úgy, ahogyan azt megbeszéltük. Köszönet illeti azokat a játékosokat is, akik a szabadidejüket arra szentelték, hogy a mai hazai meccs létre jöhessen. További sok sikert kívánunk Csorvásnak a bajnokságban!
Könyves Balázs: – Játékra teljesen alkalmatlan pályán győztünk, egy sportszerű hazai csapat otthonában. Gyenge játékvezetés!
Kardos KSK–Békéssámsoni SK 4–0 (1–0)
Kardos, 50 néző. Vezette: Rubás Zoltán.
Kardos: Kurucz – Szebegyinszki, Horváth Z., Korbely, Szatmári, Nagy I. (Mórocz), Tusjak, Oláh A., Kincsesi, Komáromi, Jansik. Játékos-edző: Jurák György.
Békéssámson: Melich – Mravik, Lucz, Győző, Annus, Palócz, Szabó D., Varga I., Godó Á., Krajcsovics. Megbízott edző: Tóbiás Nándor.
Gólszerző: Oláh A. (43.), Nagy I. (46.), Szatmári (63.), Kincsesi (80.).
Jurák György: – Kicsit kapkodó játékkal szereztük meg a három pontot a szimpatikus ellenféllel szemben. Jó játékvezetés.
Kerekes György elnök: – Az első félidőben több lehetőségünk volt, de sajnos kihagytuk, és ahogy az lenni szokott, ezek megbosszulták magukat. A vereség ellenére nem játszottunk alárendelt szerepet.
Kevermes SE–Mezőkovácsházi TE 2–3 (1–3)
Kevermes, 150 néző. Vezette: Saitz Dániel.
Kevermes: Bauer O. – Molnár K., Torma (Mag T.), Kovács J. (Jegyinák), Orosz, Horváth R., Kócs, Lakatos S. (Simonka), Mag Z., Horváth J. Edző: id. Bauer Károly.
Mezőkovácsháza: Nagy T. – Simondán, Kanász, Csurár (Almádi), Ondos, Jancsó, Szabó K., Káló (Szokai), László, Multyán Cs., Mag. Edző: Bozsó Zsolt.
Gólszerző: Mag Z. (42.), ifj. Bauer (62.), ill. Szabó K. (11.), Mag R. (21.), Ondos (45.).
id. Bauer Károly: – Az első félórában nehezen vettük fel a ritmust, a második félidőt már uraltuk, de a kétgólos hátrányt nem tudtuk ledolgozni.
Bozsó Zsolt: – Az első félidőben remek játékot játszottunk, sok helyzettel és már ekkor eldönthettük volna a mérkőzést. Szünet után kicsit visszaestünk, így nehézzé tettük a dolgunkat, de végül megérdemelten nyertünk. Gratulálok a srácoknak!
Medgyesbodzás SE–Telekgerendási LSC 5–2 (3–1)
Medgyesbodzás, 50 néző. Vezette: Bálint Zoltán.
Medgyesbodzás: Véha – Fazekas (Kovács R.), Friderikusz (Kis Á.), Mittnacht (Tassi Zs.), Tassi L. (Nagy B.), Bogár, Kovács J., Kovács Zs., Szabó A., Tokai T., Varga G.
Telekgerendás: Juhász – Túróczki, Spitzer (Kovács I.), Hudák, Ordó, Bondár (Faragó), Szabó K., Bukszár (Petrovszki), Rafael (Vida), Ránkli M., Varga K. Edző: Ágoston Gergely.
Gólszerző: Varga G. (7., 35.), Mittnacht (13., 49.), Nagy B. (75.), ill. Szabó K. (27.), Ránkli M. (59.). Kiállítva: Kovács J. (82. – szövegért).
Varga Gábor csapatkapitány: – Szimpatikus ellenféllel szemben, megérdemelt győzelmet arattunk. A csapat sok boldogságot kíván Mittnacht Tibornak és feleségének a házasságkötésük alkalmából!
Ágoston Gergely: – Ebben a meccsben jóval több volt, sajnos a helyzetkihasználásunk gyenge volt. A mezőnyt uraltuk, a kapu előtt hibák sorozata történt, az ellenfél meg szinte mindent berúgott.
Szabadnapos: Kunágotai TE
A 7. forduló programja
- Északi csoport. Október 25., szombat, 14.30: Zsadányi KSE–Okány KSK, Sarkadi KLE–Kamuti SK, Kötegyáni FC–Bucsa SE, Vésztői TK–Gerlai SE, Békési FC II.–Köröstarcsai KSK. Szabadnapos: Mezőmegyer SE II.
- Déli csoport. Október 25., szombat, 14.30: Medgyesegyháza SE–Kevermes SE, Mezőkovácsházi TE–Medgyesbodzás SE, Kunágotai TE–Jamina SE II., Kardos KSK–Csárdaszállási SZSK, Telekgerendási LSC–Békéssámsoni SK. Szabadnapos: Csorvási SK.
