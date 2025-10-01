25 perce
Tekintélyt parancsoló meccsel rajtolt a címvédő
Meglepetéstől sem volt mentes a magyarbiliárdosok csapatbajnoki nyitánya az OB I.-ben. A legutóbbi évben ezüstérmes Korona BK az első fordulóban nem bírt az egyik újonc alakulattal, a Jóbarát BK-val. A címvédő berényi Szikora BK számára viszont nem okozott nehézséget a szintén most felkerült gyulai együttes.
A Korona BK a mérsékeltebb egyéni teljesítmények miatt maradt le a pontszerzésről, a legutóbb szintén négyes döntőig jutó DABE I. gárdája döntetlenre volt jó a Csabai Tarolók otthonában.
Újdonságot jelent idén a bajnokság lebonyolítása. Az eddigi két csoport helyett összevonva csatázik a tucatnyi magyarbiliárdos csapat. A 11 forduló után az első négy helyezett jut be a rájátszásba, ahol 1–4 és 2–3, helyezések alapján játszanak a döntőbe jutásért. A csoport 11-12. helyezett csapatai kiesnek, a 9-10. pedig helyosztót játszik az OB II.-es bajnokság rájátszásának 3. és 4. helyezettjével a bennmaradásért. Íme az első forduló összefoglalója.
Klub 120 Titánok–Kinizsi Team 5:3
Győztesek: Agócs Mihály, Héjja Sándor, Varga Géza, Holecz József, és a Héjja Sándor, Holecz József páros, illetve Pardi Zoltán, a Pardi Zoltán, Tóth Árpád páros, valamint a staféta.
Seres Péter: – Megvan az első siker. Az egyénik négy győzelemmel indultak, de utána a vendégcsapat játéka feljavult, és az egyik párost, illetve a stafétát megnyerték.
Farkas Sándor: – A csapatársaim négy-nullás hátrányból próbáltak egyenlíteni, nem is sok választotta el őket ettől. Gratulálunk az orosháziaknak és további jó játékot kívánunk!
Gyulai Schőn–Agrimill-Szikora BK 0:8
Győztesek: Kiss László, Harmati László, Lázok István, Szűcs Sándor, Bodó Ferenc, a Bodó Ferenc, Szűcs Sándor, és a Kiss László, Lázok István páros, valamint a staféta
Brád Mihály: – Mondhatni lehengerlő volt a berényiek játéka, ahogyan az egy bajnokcsapathoz illik. Hősiesen helyt álltunk, teher alatt nő a pálma. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Harmati László: – A szimpatikus újoncok ellen magabiztos győzelmet aratva kezdtük a bajnokságot. Sok sikert kívánok a gyulaiaknak az első osztályban!
Korona BK–Jóbarát BK Wolf Team 3:5
Győztesek: Termeczki Róbert, a Termeczki Róbert, Dávid Gábor páros, valamint a staféta, illetve Berczi Csaba, Simcsik László, Juhász Jácint, Turi Zoltán, és a Varga Tivadar, Turi Zoltán páros.
Dávid Gábor: – Jól kezdtünk a staféta megnyerésével, de elfogytunk. Miután egyéni meccsből csak egyet nyertünk, próbáltunk a döntetlenre hajtani, sajnos nem sikerült. Sportszerű játék volt, gratuláltunk a békésieknek! Talán jobban kellet volna felkészülni.
Turi Zoltán: – Megilletődötten kezdtük a stafétát, de az egyéni mérkőzésekre felszívtuk magunkat, ez döntőnek bizonyult.
Csabai BK Taroló–DABE I. 4:4
Győztesek: Bencsik Tibor, Tóth Lajos, valamint a staféta, illetve Mezei János, Mezei Tibor, Pardi Roland, és a Mezei János, Pardi Roland páros.
Turi József: – A bajnokság első összecsapásán a stafétát egy bravúros Bencsik-végjátékkal nyertük. Az egyénikből sajnos csak kettőt tudtunk nyerni, mint ahogyan a párosokat is elosztotta a két csapat. Jó hangulatú összecsapás volt, finom ételekkel a végén.
Vígh Szabolcs: – Szerettünk volna egy kicsivel könnyebb ellenfél ellen kezdeni az első fordulót, mert a hazai csapat bárkire veszélyes. Végig izgalmas meccsek voltak, szoros párharcok, az utolsó lökések döntötték el a szettek sorsát. A játék képe alapján a döntetlen volt az igazságos eredmény.
Safi BK–Dobozi BK 4:4
Győztesek: Vári László, Csete Béla, Sáfián György, és a Csete Béla, Sáfián György páros, illetve Sztojka Dezső, Dandé István, a Komáromi Ferenc, Dandé István páros, valamint a staféta.
Sáfián György: – Változatos, izgalmas mérkőzésen, igazságos döntetlen született. További sok sikert, illetve pontokat kívánunk a dobozi csapatnak! Nekünk ennél több kell, ha újra be szeretnénk kerülni a legjobb négy közé.
Kiss János: – Végig izgalmas és küzdelmes mérkőzésen a döntetlen eredmény sikernek számít a csapatom számára. A vendéglátás kiváló volt. Gratulálok mindkét csapatnak a magas színvonalú játékhoz!
Magamért BK–DABE III. Szentes 7:1
Győztesek: Farsang János, Tomka Lajos, Berke Gyula, Filadelfi Mihály, a Farsang János, Fildelfi Mihály, és a Tomka Lajos, Berke Gyula páros, valamint a staféta, illetve Tóth József.
Filadelfi Mihály: – A végeredmény csalóka, mert bár teljesen megérdemelt győzelmet arattunk, a meccs szorosabb is lehetett volna. Ma mi jöttünk ki jobban a kiélezett helyzetekből, így alakulhatott ki ekkora különbség a csapatok között. Meggyőző egyéni teljesítmények és nagy küzdőszellem, ami jellemezte a csapatot, csak így tovább!
Tóth József: – A „nehezen” elbukott staféta után, csak egyetlen egyénit sikerült nyernünk, a jól játszó ellenfelünk szép lassan felőrölt minket. Csak abban bízhatunk, hogy lesz ez még jobb is. Gratulálunk a győztes csapatnak, köszönjük a vendéglátást!
A 2. forduló programja
- Agrimill-Szikora BK–Safi BK
- Klub 120 Titánok–Dobozi BK
- Gyulai Schőn–Korona BK
- Jóbarát BK Wolf Team–Magamért BK
- Csabai BK Taroló–Kinizsi Team
- DABE I.–DABE III.
